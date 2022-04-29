Eski menajerden iddia: Amber Heard, Johnny Depp'le barışmaya çalışırken Elon Musk'la çıkıyordu

Carino ifadesinde, avukatlara, "Çıkıp çıkmadıklarını bilmiyorum ama kesinlikle beraber zaman geçiriyorlardı" dedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Carino'ya daha sonra, Heard ve Depp arasında organize ettiği San Franciscodaki uzlaşmadan ne kadar sonra Heard'ün Tesla'nın patronuyla çıktığını öğrendiği soruldu.

Carino, "Tam olarak ne kadardı bilmiyorum ama çok zaman sonra değildi" dedi.