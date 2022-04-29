Eski menajerden iddia: Amber Heard, Johnny Depp'le barışmaya çalışırken Elon Musk'la çıkıyordu

Haberler | 29.04.2022 - 11:23
Amerikalı aktör Johnny Depp'in eski eşi oyuncu Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasında her geçen gün yeni gelişmeler gün yüzüne çıkıyor.
Son olarak eski çiftin menajeri, Amber Heard'ün Johnny Depp'le barışmaya çalıştığı zamanda dahi Tesla ve SpaceX'in CEO'suyla çıktığını söyledi.
Önceden kaydedilen ve Virginia eyaletinin Fairfax kentindeki multi-milyon dolarlık davada jüriye dinletilen yeminli tanık ifadesi kaydında, menajer Christian Carino'ya Heard ve Musk'ın ilişkisi soruldu.
Carino ifadesinde, avukatlara, "Çıkıp çıkmadıklarını bilmiyorum ama kesinlikle beraber zaman geçiriyorlardı" dedi.
Independent Türkçe'nin haberine göre, Carino'ya daha sonra, Heard ve Depp arasında organize ettiği San Franciscodaki uzlaşmadan ne kadar sonra Heard'ün Tesla'nın patronuyla çıktığını öğrendiği soruldu.
Carino, "Tam olarak ne kadardı bilmiyorum ama çok zaman sonra değildi" dedi.
Carino'nun Heard'le mesajlaşmalarının bazıları da mahkemeye sunuldu.
Heard, 2017'deki bir mesajında Carino'ya Musk'la ayrıldıkları için üzgün olduğunu söylemiş.
Carino'da cevaben, "Zaten ona aşık değildiysen neden üzgün olasın ki. Bana bin kez sadece boşluğu doldurduğunu söyledin" demiş.
Heard'ün avukatlarının duruşma başlangıcındaki açılış konuşmalarında jüriye hitaben Depp'in Musk'a 'takıntılı' olduğunu söylemesi, Hollywood yıldızının gülümsemesine neden olmuştu.
Depp, Birleşik Krallık'ta The Sun gazetesine karşı açtığı ve 2020'de kaybettiği basın yoluyla iftira davasında gün yüzüne çıkan, Carino'ya attığı mesajında Heard'le çıktığı için Tesla'nın CEO'sunu eleştirmiş ve girişimciye 'Mollusk' (yumuşakça) lakabını takmıştı.
Depp ve Heard arasındaki iftira davası, Depp'in eski eşine karşı Mart 2019'da verdiği dava dilekçesi üzerine 11 Nisan Pazartesi günü Virginia eyaletinin Fairfax kentinde başlamıştı.
Depp, eski eşinin Aralık 2018'de The Washington Post'ta yayımlanan, "Cinsel şiddete karşı sesimi yükselttim ve kültürümüzün gazabına uğradım. Bu değişmek zorunda" başlıklı yazısında kendi kişilik haklarına saldırdığını öne sürmüştü.
Heard 2018'deki yazısında, "Birçok kadın gibi ben de üniversite çağında taciz edildim ve cinsel saldırıya uğradım. Ama sessiz kaldım, şikayette bulunmanın adalet getirmesini beklemiyordum. Kendimi mağdur görmemiştim" demişti.
Heard, "İki yıl önce, aile içi şiddeti temsil eden bir kamuoyu figürü oldum ve kültürümüzün sesini yükselten kadınlara yönelik gazabının tüm gücünü hissettim" diye konuşmuştu.
Depp'in adı yazıda geçmemekle birlikte, aktörün hukuk ekibi yazının 'Depp'in aile içi şiddet uygulayan biri olduğuna dair bariz ima' içerdiğini öne sürüyor ve bunun 'kategorik ve açık biçimde yanlış olduğunu' söylüyor. Depp, 'en az 50 milyon dolar' tazminat talep ediyor.
Heard verdiği rahatsızlık ve iddialarına karşı koymak için Depp'e 100 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.