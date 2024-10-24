Eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu: Çağatay Akman davasında karar çıktı
Şarkıcı Çağatay Akman'ın, eski sevgilisi Öykü Uslu'nun kapısına dayandığı ve Uslu ile onu uzaklaştırmak isteyen arkadaşını darp ettiği iddiasıyla yargılandığı dava, karara bağlandı. Mahkeme, Akman'ın müşteki sanıklar Öykü Uslu ve Furkan Ayaz'a yönelik 'tehdit' suçunu işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle beraatına, diğer tüm suçlar yönünden tarafların karşılıklı şikayetlerinden vazgeçtikleri gerekçesiyle de davanın düşmesine hükmetti.
Şarkıcı Çağatay Akman'ın, 23 Temmuz 20212de eski sevgilisi Öykü Uslu'nun evinin önüne gittiği ve Uslu'nun bu durumu arkadaşı olan Furkan Ayaz'a haber vermesi üzerine uzaklaşmak istemeyerek ikisini de darp ettiği iddiasına ilişkin görülen dava, karara bağlandı.