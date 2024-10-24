Eski sevgilisini darbettiği iddiasıyla yargılanıyordu: Çağatay Akman davasında karar çıktı

"KARŞI TARAFTAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Savunma yapan Akman, “Söyleyeceğim bir şey yok, karşı taraftan şikayetçi değilim, beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatı, müvekkilinin şikayetten vazgeçmesi nedeniyle davada düşme kararı verilmesini talep etti. Savunma yapan sanık avukatı ise, Furkan Ayaz hakkındaki şikayetten vazgeçtiklerini belirterek, Akman hakkında üzerine atılı suçtan düşme ve beraat kararı verilmesini istedi. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Akman, “Beraatımı talep ediyorum” diye konuştu.