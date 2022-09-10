Esra Gezginci İstanbul’un sırlarına kapı aralıyor: Fatih’in bilinmeyen yönleri

Kanuni Sultan Suleyman'ın kızı Mihriman Sultan’ın kocası ve aynı zamanda da sadrazamı olan Damat Rüstem Paşa 1561 yılında vefat ediyor. Kanuni Sultan Süleyman hem damadı hem de sadrazamı olan Rüstem Paşa için bir cami yaptırılması fermanını veriyor. Rüstem Paşa’nın böyle bir vasiyeti mi vardı yoksa, Kanuni’nin bir jesti mi?

"Şimdi vaziyeti üzerine yapılmış olması için ben öldükten sonra benim adıma bir cami yapın diye bir vasiyette bulunması lazım caminin tarihine baktığımız zaman inşaat tarihine bu mümkün değil muhteşem Kanuni Sultan Süleyman sözünü ettiğimiz önünnde orduların duramadığı yedi cihanın boynunu büktüğü bir padişah döneminde sadrazamlık yapmış olması ve burada cami yapılmasına izin verilmesi bir ayrıcalıktır. 15 milyon duka altını var 780 bin has altını var 1700 kölesi var 815 hanı var 78 su değirmeni 5000 cilt kitabı var çok sayıda sadece burda değil imparatorluğun çeşitli bölgelerinde çok sayıda eserler yaptırmış."