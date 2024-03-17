Estetik ameliyatı oldu: Cenk Eren'i görenler tanıyamadı!
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu. Cenk Eren'in estetikli fotoğrafıyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.
Cenk Eren'de estetikli ünlüler kervanına katıldı.
Cenk Eren'de estetikli ünlüler kervanına katıldı.
Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü. Cenk Eren'in paylaşımına yorum yağdı.
Instagram’da yapılan eleştirel yorumların yanı sıra gelen olumlu mesajlar da dikkat çekti.