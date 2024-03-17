Estetik ameliyatı oldu: Cenk Eren'i görenler tanıyamadı!

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu. Cenk Eren'in estetikli fotoğrafıyla yaptığı paylaşıma yorum yağdı.

Estetik ameliyatı oldu: Cenk Eren'i görenler tanıyamadı! - 1

Cenk Eren'de estetikli ünlüler kervanına katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

Estetik ameliyatı oldu: Cenk Eren'i görenler tanıyamadı! - 2

Geçirdiği operasyondan 9 gün sonra sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı "Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz?" notunu düştü. Cenk Eren'in paylaşımına yorum yağdı.

Estetik ameliyatı oldu: Cenk Eren'i görenler tanıyamadı! - 3

Instagram’da yapılan eleştirel yorumların yanı sıra gelen olumlu mesajlar da dikkat çekti.

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