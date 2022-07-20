Estetik operasyon sonucu vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista: Anlaşmaya vardık

Kanadalı model, geçen yıl “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda “kalıcı deformasyon oluştuğunu” açıklamıştı. “Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlatmıştı.