Estetik operasyon sonucu vücudunda kalıcı deformasyon oluşan Linda Evangelista: Anlaşmaya vardık

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 12:06
1990’ların en iyi süper modellerinden Linda Evangelista, yaptırdığı estetik operasyon sonucu vücudunda kalıcı deformasyonların oluşması nedeniyle 2021’de estetik merkezine açtığı davada anlaşmaya vardı. Bir yağ aldırma operasyonu sonucu oluşan deformasyonu geçen yıl, "Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” diye açıklayan 57 yaşındaki ünlü model ile estetik merkezi bir anlaşmaya vardı.
Evangelista, “Vadettiklerinin tam tersi şekilde vücudunda korkunç bir şekil bozukluğu oluştuğu” gerekçesiyle açtığı davada 50 milyon dolarlık tazminat talep etmişti.
Ünlü model, Instagram paylaşımında, anlaşmaya vardıklarını duyurarak, “Arkadaşlarım ve ailemle hayatımın bundan sonraki aşamasına geçiyorum. Bu sorunu geride bıraktığım için mutluyum. Destek olan herkese minnettarım” ifadesini kullandı.
Yağ aldırma operasyonundan sonra Evangelista'ya ‘paradoksal yağ hiperplazisi’ (bir doku ya da organın büyüklüğünün hücrelerinin sayısındaki artış sebebiyle artması) teşhisi konuldu. Bu, yağ aldırma operasyonu yaptıran hastaların yüzde 1’den daha az bir kısmında görülen bir yan etki olarak açıklanıyor.
Kanadalı model, geçen yıl “Benim Gerçeğim, Benim Hikayem” başlığıyla yayınladığı sosyal medya gönderisinde, yağ aldırma operasyonu sonrası vücudunda “kalıcı deformasyon oluştuğunu” açıklamıştı. “Bugün, beş yıldan uzun bir süredir kendimi tuttuktan sonra bir yanlışı düzeltmek için büyük bir adım attım” diyen Evangelista, akranlarının kariyerleri başarılı bir şekilde ilerlerken kendisinin neden bir şey yapmadığını merak eden takipçilerine, bir yağ aldırma uygulaması yaptırdığını, sonucun ise beklentisinin tersine vücut şeklini bozduğunu anlatmıştı.
“Deformasyon çoğaldı, azalmadı; iki kez acılı, başarısız, düzeltici ameliyat geçirmeme rağmen yağ hücrelerim kalıcı olarak deforme oldu” diyen eski model, “Medyanın tabiriyle, tanınmaz hale geldim” diye yazmıştı.
Evangelista, derin bir depresyona girdiğini söyleyerek, bu ruh halinin halen devam ettiğini açıklamıştı. Paradoksal yağ hiperplazisi sorunuyla karşı karşı kaldığını anlatan süper model, “Bu hastalık sadece hayatımın geçimini altüst etmedi, beni derin depresyon döngüsüne, hüzne ve kendinden nefret etme duygusuna soktu. Bu süreçte köşeme çekildim” demişti.
90’lı yıllardaki popülaritesinin ardından modelliği bıraksa da kameralar önünde olan Evangelista, 2015 yılından bu yana kamera karşısına çıkmadı.
“Bu davayla, utancımdan kurtulmak ve hikayemi halka duyurmak istiyorum” diyen ünlü yıldız, "Böyle yaşamaktan çok sıkıldım. Artık kendim gibi görünmesem de, başım dik bir şekilde kapımdan çıkmak istiyorum” demişti.