Eurovision birincileri Sertap Erener ile Alexander Rybak bir arada

2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda ülkemizi temsil eden ve birinci olan ünlü şarkıcı Sertap Erener, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Erener, bir başka Eurovision birincisi olan Belaruslu şarkıcı Alexander Rybak ile beraber çekildiği bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. "Everyway That I Can" adlı şarkısıyla ülkemizi temsil eden şarkıcı paylaşımına “Sürpriz!” notunu düştü.
İki Eurovision birincisinin bir araya geldiği bu paylaşıma beğeni yaptı. İkilinin bu karesinin ardından düet yapacakları iddiası ortaya atıldı. Rybak daha önce yaptığı bir açıklamada bir Türk şarkıcıyla düet yapmak istediğini söylemişti.
57 yaşındaki şarkıcı 2003 yılında Eurovision Şarkı Yarışması’ndan birinci olarak Türkiye’ye ilk ve tek birinciliğini kazandırmıştı.
Belarus asıllı 36 yaşındaki şarkıcı Alexander Rybak, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda “Fairytale” şarkısıyla birinci olmuştu.