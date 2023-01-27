Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı

Fransız asıllı oyuncu Eva Green'in, 2019’da çekimlerine başlaması planlanan ancak sonrasında iptal edilen “A Patriot” filmi ile başı dertte.
Oyuncu, yapım şirketiyle arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.
Mahkemeye sunulan belgelerde oyuncunun mesajlaşmalarda yapımcılara, “moron”, “aptal”, “üzgün küçük insan” ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
Green, yapım şirketine açtığı davanın mahkemesine katılmadı. Oyuncunun avukatı Edmund Cullen, 2019 yılında çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürdü.
Avukat, yapımcıların Green'i "bir diva gibi göstermeye", "prestijini sarsmaya" ve 20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelelemeye" çalıştığını öne sürdü.