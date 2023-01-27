Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı

ŞİRKET DE OYUNCUYA DAVA AÇTI

Oyuncu, yapım şirketiyle arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.