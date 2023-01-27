Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı

Fransız asıllı ünlü oyuncu Eva Green, iptal edilen bir film projesi nedeniyle mahkemelik olduğu Hollywood yapımcılarını kendisini 'diva' gibi göstermekle suçladı.

Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - 1

Fransız asıllı oyuncu Eva Green'in, 2019’da çekimlerine başlaması planlanan ancak sonrasında iptal edilen “A Patriot” filmi ile başı dertte.

Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - 2

ŞİRKET DE OYUNCUYA DAVA AÇTI

Oyuncu, yapım şirketiyle arasında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle filmden ayrılma kararı almış ve 1 milyon dolar talep ettiği bir dava açmıştı. Yapım şirketi de Green’in hiçbir zaman filmde rol alma niyeti olmadığını öne sürerek oyuncuya 5 milyon dolarlık karşı dava açmıştı.

Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - 3

Mahkemeye sunulan belgelerde oyuncunun mesajlaşmalarda yapımcılara, “moron”, “aptal”, “üzgün küçük insan” ve "üç kağıtçı sosyopat" gibi ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Eva Green: Hollywood yapımcıları adımı lekelemeye çalıştı - 4

"PRESTİJİNİ SARSMAYA ÇALIŞTILAR"

Green, yapım şirketine açtığı davanın mahkemesine katılmadı. Oyuncunun avukatı Edmund Cullen, 2019 yılında çekilmesi planlanan filmde rol almak istediğini ama yapım şirketinin talepleri yerine getirmediğini öne sürdü.

Avukat, yapımcıların Green'i "bir diva gibi göstermeye", "prestijini sarsmaya" ve  20 yıllık oyunculuk kariyeri olan oyuncunun "adını lekelelemeye" çalıştığını öne sürdü.

N-LIFE HABERLERİ

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