Eva Green kariyerini altüst eden davayı kazandı

"DİŞİMLE TIRNAĞIMLA SAVAŞTIM"

Green yaptığı açıklamada, “Sevdiğim ve imzaladığım güzel filmi savunmak için dişimle tırnağımla savaştım. Çok değer verdiğim bir nedenden bahseden ve sorunu çözmezsek meydana gelebilecek kaynak savaşları ve kitlesel göç konusunda uyarıda bulunan bir film” diyerek projeye olan inancından bahsederken adaletin yerini bulmasına da sevindiğini belirtti.