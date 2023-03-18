Evi terk ettiği iddia edilen Demet Özdemir isyan etti

Geçen Ağustos ayında dünya evine giren Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un evliliğinde kara bulutlar dolaştığı ve ikili arasında yaşanan tartışmanın ardından Demet Özdemir'in evi terk ettiği iddia edilmişti.
İkilinin bir süredir ayrı olduğu ve Koç'un barışmak için mücadele ettiği de iddialar arasındaydı.
Çiftin evliliklerinden yaşadıkları iddia edilen kriz magazin gündemine girerken, Demet Özdemir'den bu haberlere dair çarpıcı bir açıklama geldi.
Demet Özdemir, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabı üzerinden şu yanıtı verdi:
"İnsanları zam altında bırakmak bu kadar kolay mı? Şiddet içeren dilinize, yaptığınız ayıba, vicdansızlığınıza yazıklar olsun.
Zor günlerden geçerken, gündemimiz yaşanan acıları unutmamak ve yarınlar için dayanışma olması gerekirken ben ve benim gibi sektördeki evli kadın oyuncu arkadaşlarımızın özel hayatına iddia adı altında yapılan sözcü taciz sebebiyle bu açıklamayı utanarak yapmak zorunda kalıyorum.
Çamur at izi kalsın anlayışına ve bunun yarattığı şiddete geçit vermeyeceğim ve beni, bizi zan altında bırakanlardan hesap soracağım.
Bundan sonra adımın geçtiği her türlü iftira sahibi ile mücadelemi hukuk yoluyla vereceğim, bilin isterim. Yetsin artık"
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından afet bölgelerine yardım gönderen Demet Özdemir, doğum gününde de anlamlı bir harekete imza atmıştı.
Doğum gününde Instagram hesabından çağrı yapan Özdemir, deprem bölgesine yardım gönderilmesini istemişti.
Ünlü oyuncunun çağrısının ardından 100 bin TL'yi aşkın bağışın bölgeye gönderildiği öğrenildi.
Demet Özdemir, eşi Oğuzhan Koç ile birlkte Murat Boz'un doğum gününde de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yapmıştı.