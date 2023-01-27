Evine polis gönderilen Britney Spears: İşler çığırından çıktı!

Vasilik davasının ardından sürekli çıplak paylaşımlar yapan, yeni fotoğraflar yerine eskiden çektiklerini yükleyen ve kafa karıştırıcı açıklamalar yazan Britney Spears, hayranlarının çeşitli komplo teorileri üretmesine sebep olmuştu.
Şarkıcının Instagram hesabını silmesi ise hayranlarının şüphelerinin derinleşmesine sebep olmuştu.
Hayranlarının endişesi üzerine polis, dünyaca ünlü şarkıcıyı kontrol etmek için evine gitti.
Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County'nin polis merkezine ihbarda bulunan hayranların çağrısını yanıtlayan bir polis, Page Six'in haberine göre, şarkıcının evine gittiklerini ve tehlikeli bir durumun olmadığını söyledi.
Konu üzerine Twitter hesabından açıklama yapan yıldız "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığırından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.
Polislerin evine geldiğini ama tehlikeli bir durum görmeyince evine girmediğini söyleyen Spears, "Evime polis gönderildiği haberi her yere yayılınca kendimi yine manipüle edilmiş ve zorbalığa uğramış gibi hissettim. Hayatımın bu döneminde çok değer verdiğim hayranlarımın ve kamuoyunun özel hayatıma saygı göstermesini umuyorum" dedi.