Evine polis gönderilen Britney Spears: İşler çığırından çıktı!

"ZORBALIĞA UĞRAMIŞ GİBİ HİSSETTİM"

Polislerin evine geldiğini ama tehlikeli bir durum görmeyince evine girmediğini söyleyen Spears, "Evime polis gönderildiği haberi her yere yayılınca kendimi yine manipüle edilmiş ve zorbalığa uğramış gibi hissettim. Hayatımın bu döneminde çok değer verdiğim hayranlarımın ve kamuoyunun özel hayatıma saygı göstermesini umuyorum" dedi.