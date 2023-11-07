Evini adeta Orhan Gencebay müzesine çevirdi
Güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor.
Güvenlik görevlisi Aziz Topcu, hayranı olduğu Türk müziğinin usta ismi Orhan Gencebay'a ait yüzlerce objeyi evinin salonunda sergiliyor.
Kütahya'da bir kamu kurumuna özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Topcu'nun çocuk yaşta başlayan Orhan Gencebay sevgisi 32 yıldır devam ediyor.
Henüz ilkokul çağındayken okul dönüşü evinde ünlü sanatçının "Ya Evde Yoksan" albümünü dinlemesiyle başlayan sevgi, yıllar süren hayranlığa dönüştü.