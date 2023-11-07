Evini adeta Orhan Gencebay müzesine çevirdi

Usta sanatçının "Hatasız Kul Olmaz", "Vazgeç Gönlüm", "Batsın Bu Dünya", "Dilenci", "Bir Teselli Ver", "Beni Böyle Sev" gibi hit olmuş eserleri evinde yankılanan Topcu, 7 yıl önce bir arkadaşıyla Gencebay'ı İstanbul'da ziyaret etti.

Daha sonra eşi Derya Topcu ve oğluyla da sanatçıya ziyarette bulunan Topcu, zaman zaman Gencebay'la telefon görüşmesi yaparak halini hatırını soruyor.