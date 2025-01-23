Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele'in evi bir türlü satılamıyor. İddialara göre, "perili ev" iddiası yüzünden lüks malikane alıcıları kaçırıyor.

Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı - 1

SAHNELERE VEDA ETTİ

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele geçtiğimiz haftalarda sahnelere veda etti.

Müzikle ilgili hiçbir gelecek planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı - 2

"PERİLİ EV" İDDİALARI

Daily Mail'in haberine göre, Adele'in 6 milyon sterlinlik eski malikanesinin "perili" olduğu iddiaları, malikanenin satılamaz hale gelmesine neden oldu.

6 ay boyunca yaşadığı malikanesinin "perili" olduğunu iddia eden şarkıcı, evin satışını engellemekle suçlanıyor.

Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı - 3

Ünlü şarkıcının bir sohbet programında, Batı Sussex'te bulunan ve kapalı ve açık yüzme havuzları, tenis kortu ve helikopter pisti bulunan 10 yatak odalı malikanenin "oldukça korkutucu" olduğunu söylediği öğrenildi.

Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı - 4

Evin yeni sahibi, şarkıcının evi "satılamaz" hale getirmesi nedeniyle bir alıcı bulmak yerine malikaneyi restore etmeye karar verdi. Nicholas Sutton, Adele'in sözlerinin "satışı olumsuz etkilediğini" ve hatta olası bir alıcının, satıştan çekilmesine yol açtığını söyledi.

Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı - 5

Şarkıcının mülkün "itibarını" etkilediğini söyleyen Sutton, şimdi malikaneyi üç eve ve bir kulübeye dönüştürmek için izin istiyor.

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