Evinin "perili" olduğunu söylüyor: Adele'in 6 milyon sterlinlik evi bir türlü satılamadı

SAHNELERE VEDA ETTİ

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele geçtiğimiz haftalarda sahnelere veda etti.

Müzikle ilgili hiçbir gelecek planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.