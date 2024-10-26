Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz
2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Sütşurup'un sosyal medyadan "Sandal" soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırması dikkat çekerken; "Evlilik bitiyor mu?" sorusu gündem oldu.
"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.