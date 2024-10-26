Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.