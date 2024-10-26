Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz

2022 yılında dünyaevine giren Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'un kavga ettiği ve ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Sütşurup'un sosyal medyadan "Sandal" soyadını silmesi ve eşiyle fotoğraflarını kaldırması dikkat çekerken; "Evlilik bitiyor mu?" sorusu gündem oldu.

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 1

"Beni Ağlatma", "Jest Oldu", "Aya Benzer", "Araba", "Pazara Kadar" ve "Aşka Yürek Gerek" gibi hitleriyle tanınan Mustafa Sandal, Emina Jahovic ile boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 2

Ünlü çift, mutlu beraberliklerini 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına taşımıştı.

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 3

Evliliklerinde 1,5 yılı geride bırakan Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup'tan kötü haber geldi.

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 4

TÜRKİYE'YE TEK BAŞINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Londra'ya giden Sandal ve Sütşurup'un şiddetli bir tartışma yaşadığı ve bunun üzerine ünlü şarkıcının tek başına Türkiye'ye döndüğü iddia edildi.

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 5

SOYADINI SİLDİ, FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Taraflar konuyla ilgili açıklama yapmazken, Melis Sütşurup'un sosyal medya hesabından "Sandal" soyadını silmesi ve birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları kaldırması ayrılık iddiaları güçlendirdi.

Evlilik bitiyor mu? Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup arasında kriz - 6

Mustafa Sandal ise sosyal medya hesabından eşi Melis Sütşurup ile fotoğraflarını silmedi.

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