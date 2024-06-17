Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu

Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, evlilik yolunda olduğu sevgilisi Joe Alwyn ile yollarını ayırmıştı. Ünlü aktör, ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu.

Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu - 1

17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, kariyerindeki başarıylarıyla gündemde olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılma kararı almıştı.

N-LIFE HABERLERİ

Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu - 2

Swift'in albümündeki birçok şarkının Joe Alwyn hakkında olduğu iddia edilmişti. Bu konuda sessizliğini koruyan şarkıcı, daha sonra eylül ayında Travis Kelce ile birlikteliğe başladı.

Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu - 3

İngiliz aktör, ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu. The Sunday Times Style'a konuşan oyuncu şu ifadeleri kullandı:

“Umarım herkes, altı buçuk yıldan fazla süren uzun, sevgi dolu, tamamen kendini adamış bir ilişkinin sona ermesiyle birlikte gelen zorluklarla empati kurabilir ve anlayabilir. Bu durumda olağandışı ve anormal olan şey, bu ayrılığın bir hafta sonra birdenbire her yere yayılması ve dış dünyanın da devreye girmesi."

Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu - 4

İnsanların bilmediği pek çok şey olduğunu belirten oyuncu "Yani birdenbire çok gerçek olmayan bir alana atılan çok gerçek bir şey var: magazin dergileri, sosyal medya, basın... Buralarda bu ilişki inceleniyor, üzerinde spekülasyon yapılıyor, tanınmayacak kadar şekli bozuluyor. Gerçek şu ki, bilinen ile söylenen arasında her zaman bir boşluk olacak. Ben bu gerçekle barıştım" diye ekledi.

Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu - 5

EVLİLİK YOLUNDAYDILAR

Grammy ödüllü şarkıcı ile oyuncu 2017 yılında aşk yaşamaya başlamıştı. 6 senedir birlikte olan ve birlikte çok fazla görüntü vermeyen ikilinin evlilik yolunda olduğu biliniyordu.

People'ın haberine göre ikilinin "farklı karakterlere" sahip oldukları için ayrıldıkları biliniyor.

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