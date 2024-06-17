Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu

İnsanların bilmediği pek çok şey olduğunu belirten oyuncu "Yani birdenbire çok gerçek olmayan bir alana atılan çok gerçek bir şey var: magazin dergileri, sosyal medya, basın... Buralarda bu ilişki inceleniyor, üzerinde spekülasyon yapılıyor, tanınmayacak kadar şekli bozuluyor. Gerçek şu ki, bilinen ile söylenen arasında her zaman bir boşluk olacak. Ben bu gerçekle barıştım" diye ekledi.