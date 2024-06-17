Evlilik yolundaydılar! Taylor Swift'in eski sevgilisi ilk kez konuştu
Son albümü Midnights ile rekora doymayan Grammy ödüllü şarkıcı Taylor Swift, evlilik yolunda olduğu sevgilisi Joe Alwyn ile yollarını ayırmıştı. Ünlü aktör, ayrılık kararıyla ilgili ilk kez konuştu.
17 yıllık müzik kariyeri boyunca pek çok rekora imza atan ve aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, kariyerindeki başarıylarıyla gündemde olduğu kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.
İngiliz oyuncu Joe Alwyn ve yaklaşık 6 yıldır birlikte olduğu şarkıcı, geçtiğimiz yıl nisan ayında ayrılma kararı almıştı.