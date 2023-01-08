EYT'li olabilecek ünlüler

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' (EYT) düzenlemesiyle birlikte pek çok vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Müziği bıraktığına dair açıklamalarda sık sık gündeme gelen ve daha önce "yarı emekli" olduğunu söyleyen şarkıcı Teoman, kendisine de EYT'nin vurduğunu söyledi. Peki Teoman gibi EYT'li olan ünlüler kimler? İşte EYT düzenlemesiyle emekli olabilecek ünlüler...

EYT'li olabilecek ünlüler - 1

"EYT BANA DA VURDU"

Daha önce "Emeklilik hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan ünlü şarkıcı Teoman, önceki gün kendisine de EYT'nin vurduğunu söylemişti. 55 yaşındaki şarkıcı, "Gündelik hayatımı çok aksatmamaya çalışıyorum. Boş boş oturmayı, arkadaşlarımla görüşmeyi ve spor yapmayı çok seviyorum. Serdar Ortaç ve ben, hemen hemen aynı şeyleri söylemeye başladık" demişti.

Şarkıcı sözlerine "Herhalde yaş ile gelen şeyler bunlar. Emeklilik de kötü herhalde ama EYT bana da vurdu" ifadesini kullanmıştı.

Peki, Teoman gibi EYT hakkı kazanabilecek ünlüler kimler?

EYT'li olabilecek ünlüler - 2

Halit Ergenç (52)

EYT'li olabilecek ünlüler - 3

Cem Yılmaz (49)

EYT'li olabilecek ünlüler - 4

Binnur Kaya (50)

EYT'li olabilecek ünlüler - 5

Demet Şener (45)

EYT'li olabilecek ünlüler - 6

Hande Yener (49)

EYT'li olabilecek ünlüler - 7

Ebru Gündeş (48)

EYT'li olabilecek ünlüler - 8

Demet Akalın (50)

EYT'li olabilecek ünlüler - 9

Oktay Kaynarca (57)

EYT'li olabilecek ünlüler - 10

Kenan İmirzalıoğlu (48)

EYT'li olabilecek ünlüler - 11

Haluk Levent (54)

EYT'li olabilecek ünlüler - 12

Tarkan (50)

EYT'li olabilecek ünlüler - 13

Tolga Çevik (48)

N-LIFE HABERLERİ

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