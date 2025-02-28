Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok

ARIKAN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Mola'nın sosyal medyada ''Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" sözleriyle yaptığı paylaşım bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak algılanmıştı.