Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok
Ezgi Mola, bir süredir küs olduğu iddia edilen arkadaşı Enis Arıkan hakkında konuştu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Arıkan'a gönderme yaptığı iddia edilen oyuncu, iddiaları yalanladı.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın bir süredir küs olduğu biliniyor. Araları açılan ikilinin neden artık konuşmadığı ise merak konusu.
Sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine gönderme yaptıkları iddia edilen Mola ile Arıkan bu konuda sessiz kalmaya devam ediyor.