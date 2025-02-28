Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok

Ezgi Mola, bir süredir küs olduğu iddia edilen arkadaşı Enis Arıkan hakkında konuştu. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Arıkan'a gönderme yaptığı iddia edilen oyuncu, iddiaları yalanladı.

Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok - 1

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile Enis Arıkan'ın bir süredir küs olduğu biliniyor. Araları açılan ikilinin neden artık konuşmadığı ise merak konusu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla birbirlerine gönderme yaptıkları iddia edilen Mola ile Arıkan bu konuda sessiz kalmaya devam ediyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok - 2

Arıkan'ın Mola'nın doğumuna gitmediği için ikilinin arasının açıldığı iddia edilmişti.

2. Sayfa'nın haberine göre, Ezgi Mola bir mekan çıkışı iddialar hakkında konuştu. Oyuncu ''Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok" dedi.

Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok - 3

ARIKAN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

Mola'nın sosyal medyada ''Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı" sözleriyle yaptığı paylaşım bir süredir küs olduğu Enis Arıkan'a gönderme olarak algılanmıştı.

Ezgi Mola'dan Enis Arıkan açıklaması: Onunla hiç alakam yok - 4

"HERKES İYİ OLSUN"

Mola, konuyla ilgili ''Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin'' ifadelerini kullandı.

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