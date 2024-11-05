Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri)

Kasım 2023'te anne olduktan sonra ekranlara ara veren ve şimdilerde bebeğiyle ilgilenen Ezgi Mola, yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. İşte ünlü ismin nostaljik paylaşımı ile diğer ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları...

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 1

Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı işletmeci Mustafa Aksallı ile 8 Mayıs'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncu, 23 Kasım 2023 tarihinde de oğluna kavuşmuştu.

İlk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, çocuklarına Can adını verdi. Şimdilerde anneliğin tadını çıkaran Ezgi Mola, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 2

Mola paylaşımına "Mutlu musunuz saçlarım uzadı. İlk fotoğraf şimdi. Son fotoğraf kardeşimin saçlarını bile kıskanıp aynısını yapın dediğim yaşım... Kesilen iki örgümü hala saklıyor annem" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 3

Elveda Rumeli, Aile Arasında, Yabancı Damat ve Sevdaluk gibi yapımlarla adından söz ettiren usta oyuncu Erdal Özyağcılar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 4

Oyuncu, yer alacağı bir dizi için kendisinden gençlik fotoğrafının istendiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı:

"Albümlerin arasından İstanbul Belediye Konservatuarı tiyatro bölümü öğrenci hüviyet kartım çıkıverdi karşıma. Resmime baktım üzmedi beni şimdiki halim. Konservatuar yıllarım hepsi buram buram hala yüreğimde hüzünlenmedim. Sadece yıllar önce bu mesleğe gönül verip adım attığım için binlerce kez şükürler olsun dedim."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 5

Ünlü oyuncu Sevinç Erbulak, kızı Kavin'in yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Kızını kucağına aldığı ilk gün çekilen fotoğrafları paylaşan Erbulak, "Sana bir şey anlatmak istiyorum Kavin'im. Seni kucağıma verdikleri andan itibaren hayatım çok net bir şekilde (o andan itibaren) değişti, bunu biliyorsun. Bak şu bulduğum fotoğraf, işte o ilk anımız bu, ilk fotoğrafımız" dedi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 6

"18'İNE BEŞ KALA BÖYLEYİM İŞTE KAVİN'İM"

Erbulak, sözlerine "Uyuyan pembe bir kedi yavrusu gibi gelmiştin odaya, ben de ne yapacağını bilmeyen bir anneydim en fazla, çok mutlu, çok şaşkın biraz da endişeli bir anne, böyle bir his kalmış aklımda. Sonra bir ara seni koluma yatırmışım, birlikte ilk uykumuza dalmışız sanki. O gece çok güzel uyumuştuk. Sonra o kadar çok uyuduk ki birlikte, birkaç sene sonra anne terletme beni odana git artık dediğinde kalbime ağrı girmişti ama haklıydın kızım. Kız çocukları genellikle hep haklıdır, dünyanın en tatlı kanunlarından biri bu. Sana anlatacağım şey bu değildi, buraya nereden nasıl geldim bilmiyorum. 

Üçüncü fotoğraf herhangi bir gün metroda çekilmiş. O anı, o günü hatırlamamız için özel bir nedenimiz yok. Buna rağmen o fotoğrafı gördüğüm an vagondaki aşırı gürültü, metronun kokusu ve rayların aşırı yüksek sesi doldurdu odayı. Önündeki şahane hayatını hep böyle geçirmeni istiyorum bir tanem, mutlu olduğun anların farkına varmadan, mutluluğunu hep sonradan hatırlayarak yaşa lütfen, böyle yaşa ki o sırada ne kadar mutlu olduğunu düşünmeye vaktin olmasın. Sen, sadece yaşa. Bütün güzellikler gelsin bulsun seni. Sonra bu geceki ben gibi, alelade günlerden birinde çekilmiş tamamen unuttuğun bir fotoğrafa bakarken o günün ne kadar güzel bir gün olduğunu 'dan' diye hatırla. Yaşam tam da böyle içinden geçmemiz gereken, hafif, inceliklerle dolu, kabalıkları asla görmezden gelemeyeceğimiz ama onlarla baş edebileceğimiz bir masal. Sadece sonu değil çevirdiğin her sayfanın sonu iyi bitsin. 18’ine 5 kala, böyleyim işte.”

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 7

Geçtiğimiz aylarda beyin kanaması geçirdiği ortaya çıkan oyuncu Peker Açıkalın, 39 yıl önce çekilen askerlik fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 8

"FOÇA DAĞ KOMANDO..."

Takipçilerini geçmişe götüren Açıkalın, paylaşımına "Canım Atatürk, biz Foça Dağ Komando 85/1 özel eğitim ekibiyiz… Yıl 1985, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Foça sokaklarında yürüyüş yaparken, ellerinde Ay yıldızlı bayrağı sallayan halk ağlıyordu ve tabii ki bizimde gözlerimiz dolu doluyken, yürüyüşümüzden, evlerin camları zangır zangır sallanıyordu… Tıpkı bugün sana saygısızlık yapanlar gibi…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 9

Son dönemin popüler oyuncularındanolan Melis Sezen, kardeşi Polat Sezen'in doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 10

Kerem Bürsin ile "Son of a Rich" filminde buluşmaya hazırlanan ünlü oyuncu paylaşımına şu notu düştü:

"Canım kardeşim, karındaşım, yoldaşım, her şeyim! Sonsuz şükürler olsun varlığına iyi ki benim kardeşimsin varlığın kutlu olsun hep çok mutlu ol yüreğin ışıl ışıl parlasın melekler yanı başında olsun hep. Seni çok seviyorum, sağlıkla mutlulukla birlikte şahane yaşlara."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 11

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Tarık Tarcan, seneler önce rol arkadaşlarıyla birlikte çektirdiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 12

"ÇOK DEĞERLİ BİR ANI"

Tarcan, 1986 yapımı "Akrep" filminin setinde çekilen fotoğrafa; "Dünyanın en tatlı insanı Öztürk Serengil... Bilinenin aksine üç kızının harika babası Coşkun Göğen... Ahmet Tarık Tekçe'nin biricik kızı ve dört film çektiğimiz harika mert kadın Ahu Tuğba... Öztürk abim ve sevgili Ahu nurlar içinde yatın. Çok değerli bir anı... Fotoğraf 'Akrep' filminden..." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 13

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, 13 yaşında Ziya Akaröz ile evlendirilmişti. Şarkıcı, düğününden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 14

1974 yılında evlenen Soyman paylaşımına "İşte ben Safiye gelin" notunu düştü.

Uzun yıllardır Faik Öztürk ile birlikte olan Soyman, 13 yaşında babasının kendini evlendirmesiyle ilgili "Annem ve babam önce 'O çok küçük, olmaz' dediler. Babam sordu bana, daha çocuğum anlamıyorum ki... Babam beni verdi" demişti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 15

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 16

Ünlü isim, mesleki hayatının farklı dönemlerini gözler önüne seren fotoğrafları yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 17

Erdal Özyağcılar, paylaşımına "Burnumun direği sızladı. Siz takipçilerimle bu yolculuğu paylaşmak istedim" ifadelerini not düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 18

Özyağcılar'ın paylaşımına binlerce beğeni ve "Her karesi o kadar kıymetli ki", "Muhteşem bir sinema yolculuğu", "İyi ki varsınız" gibi yorumlar geldi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 19

Kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, son olarak "Gaddar" adlı dizide boy gösterdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 20

Bir süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

40 yaşındaki Akalay, önce 2017 yılından bir karesini paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 21

Daha sonra çocukluk fotoğrafını paylaşan yıldız, "1987 - Stüdyo Yüksel" notunu düştü.

Akalay'ın paylaşımına binlerce beğeni yağdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 22

Bir süredir ekranlardan uzak olan Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 23

Son olarak bebekken babasının kucağında çekilen fotoğrafını paylaşan Özdemir, "Yakışıklılığından asla ödün vermeyen babam. Bana bakın ama. Coşkulu bir sabah" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 24

İclal Aydın, Budapeşte'de okuyan kızı Zeynep Lal Başbuğ hakkında duygusal bir paylaşım yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 25

Eğitim hayatını Budapeşte'de sürdüren kızını uğurlayan Aydın, paylaştığı nostaljik fotoğrafa şu notu düştü:

"Uçuverdi haftalar, aylar. Tatil bitti. Şimdi uçağa bindi, Budapeşte’ye gitti. Okuluna, kendi küçük evine döndü. Birkaç hafta sonra tam 22 yaşında olacak. Şu fotoğrafta bir yaşında bile değildi. Yedi sekiz aylık olsa gerek… Göğsümde uyuturdum. Bu gece de öyle uyuduk. Ergenliğe geçişiyle kesintiye uğrayan sokulmalar, sarılmalar gurbete gidişle geri döndü. Üstelik büyüdükçe daha sıkı sarılır oldu. Öğrettiğimiz endişelere kendi özel kaygıları da eklendi zira. Anlar, anılar daha da anlamlı geliyor şimdi ona da… Güle güle canım kızım. Harika bir yıl olsun."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 26

Caner Erdeniz ile 2019 yılından bu yana mutlu bir evliliği ve Vina adında bir kızı olan Müge Boz, 1 Haziran 2024'te ikinci kez anne oldu

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 27

"Rika" adında bir erkek çocuk sahibi olan 40 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabında çocukluk karelerini paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 28

ASLI ENVER

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve kızı Elay ile ilgilenen Aslı Enver, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 29

40 yaşındaki oyuncu, çocukluk yıllarında çekilen fotoğrafına "Mini me" (Minik ben) notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 30

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 31

"BİR GÜN ÖNCE DAVRANDIM"

Aldinç, 90'lı yıllarda çekilen fotoğrafına "Perşembe günleri geçmiş yıllardan fotoğraf paylaşıyoruz ya. Bir gün önce davrandım" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 32

ÇELİK

Çelik, sosyal medyasında lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına "Bugün az önce hayatımın en güzel hediyelerinden birini aldım. Sonsuz ve tarifsizce mutluyum, neşe ile doluyum. Pendik Lisesi'nde okurken matematik hocam olan Nesrin hanım bu fotoğrafı göndermiş" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 33

Ünlü müzisyen sözlerine "Bu vesile ile Nesrin hocamın şahsında bana bugünkü halime gelmeme emek veren bütün hocalarıma minnetle teşekkürler ediyorum" diye devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 34

AYŞEGÜL ALDİNÇ

Ünlü şarkıcı Ayşegül Aldinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 35

"DEVLET MEMURU STATÜSÜNDE ÇALIŞMIŞTIM"

Aldinç, yıllar önce çekilen siyah beyaz fotoğrafına "Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nu ( şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ) bitirdikten sonra 4 yıl Yıldız Parkı içinde bulunan Yıldız Porselen’de ( ki Sümerbank’a bağlıydı o zaman) önce stajyer öğrenci sonra da desinatör olarak devlet memuru statüsünde çalışmıştım. Fotoğrafta kıvançla eserimin önünde görülüyorum. Böyle lenger tabak denir kocca tabaklara, vazo ve çeşitli porselen objelere serbest çalışmalar yapardık. Şablonlu klasik çalışmalar da olurdu arada. Eurovision’da yarışıp ayağımın tozuyla işe döndüğüm yıl. Yarışma konusunda müdüriyetten izinliyim tabii.
Hiç unutmam askere gider gibi uğurlanmıştım. 
Saçlarım kısa o vakit. Cesaret edip kestirmişim. O yıllar “Aslan Başı” moda. Niye bu isim konmuş belli değil! Ensede de bi parça saç olduğundan yele sayılıyorsa demek.Sonra onu da kestirmişim. Lafı da kısa kesiim o zaman ben. Kimi uzun yazıyorsun diyor kimi 'Sen yaz biz okuyalım' şeklinde hoş bir yaklaşım içersinde. Ben ikinciyi yeğliyorum tabiyatıyla..." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 36

FEDON

Ünlü şarkıcı Fedon, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 37

Gençlik fotoğrafını paylaşan 77 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Birçoğunuzun beni böyle görmediği... Sakalsız Fedon"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 38

MURAT BOZ

Şu sıralar "Zeytin Ağacı" dizisiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 39

44 yaşındaki Boz paylaşımına "80’li çocuk... Bir elinde yarın öbür elinde dün" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 40

Metin Arolat, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Geçmişi yad eden ünlü isim, içini döktü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 41

Paylaşımına duygusal bir not düşen Arolat, "Bu gün anneciğim, babamın ve abimin yanına göçeli tam 4 yıl oldu. Şimdi üçü yan yana yatıyorlar. Oysa bu fotoğraf çekilirken böyle bir şey gelebilir miydi ki aklımıza? Benim için en mutlu günlerin fotoğrafıdır bu. Hepimiz bir aradayken, henüz hiç kimse ölmemişken, dinmeyen acıyı, bitmeyen özlemi, sonsuz ayrılığı, sonsuz yalnızlığı henüz öğrenmemişken. Hepimizin bütün kaybettiklerimize dualarımı yolluyorum" dedi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 42

Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 43

Lise yıllığından kalma fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Meltem Cumbul, "Bugün size 17 yaşımdan günaydın" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 44

Ünlü şarkıcı Fedon sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini 58 yıl öncesine götürdü!

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 45

Askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 77 yaşındaki yıldız şu ifadeleri kullandı:

"1966 Amasya Carcurum'da askerim. Radyomla baş başa. Kim bilebilirdi bir gün Fedon olarak şarkıcı olacağımı... Ben bile bilmiyordum."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 46

Gülpembe, Dağlar Dağlar, Unutamadım, Arkadaşım Eşek gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan usta sanatçı Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 47

Annesi Lale Manço Ahıskalı ile fotoğrafını paylaşan 43 yaşındaki Manço "1980'ler" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 48

Ünlü oyuncu Zeynep Çamcı sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 49

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına "Bebe Zeynep" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 50

Esat Yontuç, Acun ılıcalı'nın 55. yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 51

Yontunç paylaşımına  "Evet o uzun 24 gün geçti ve eşitlendik. İyi ki doğdun iyi ki varsın. Nice beraber mutlu yıllara inşallah" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 52

Ünlü şarkıcı Levent Yüksek sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 53

45 yıl önce çekilen bir karesini paylaşan şarkıcı, "Bu fotoğraf 15 yaşında Antalya Lisesi’nde okuyan ve sahneye çıkıp bas çalan Levent. Videoda ise Levent’in 45 sene sonra doğduğu yerde sahnesine davet ettiği ilkokul öğrencisi koro arkadaşları var. Çocukluğum, ilk gençliğim Antalya’ya selam olsun. Videonun sonundaki küçük arkadaşıma sesleniyorum; O gurur bana ait" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 54

DEMET EVGAR

Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Dün doğum gününü kutlayan yıldız, çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 55

Evgar paylaşımına şu notu düştü:

"Çok fazla çocukluk fotoğrafı olan biriyim. Ama bu fotoğrafımı ben de ilk defa gördüm. Amcamın albümündeymiş. Bi tuhaf oldum. Kızımı gördüm kendimde. Ve sanki kendime daha çok yaklaştım bu görüşle. Tüm çocukluğum boyunca “hayal dünyama” alan tutan aileme binlerce kere şükrediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum. Kendimi hiç bırakmadığım için, elimden tuttuğum için ve bir can sevinciyle kendimi sevdiğim için. (Demkoo seni o kalkan kaşından öperim) Elimdeki bebeğimi Mavi de çok seviyor. İkimize de korkunç gelmemesi tuhaf biraz."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 56

CEM YILMAZ

Son dönemde gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 57

19 yaşında çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Yılmaz, fotoğrafa uyguladığı netleştirme işleminden esprili bir şekilde bahsetti.

Ünlü komedyen, "Yüzüme küçük dokunuşlar yaptırdım. Ama 1992'de..." ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 58

Doğu Demirkol sosyal medya hesabında çocukluk yıllarına dair fotoğraflarını paylaştı. Çocukluk fotoğraflarını taklit eden Demirkol'un paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 59

Demirkol'un paylaşımına sevgilisi Ayşe Kırca kayıtsız kalmadı.

Oya Başar ve ile Levent Kırca'nın kızı olan Ayşe Kırca, Demirkol'un paylaşımına "Aşkım, bebeğim" yorumunu yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 60

LEYLA TANLAR

Burak Dakak ile dünyaevine girmek için gün sayan ünlü oyuncu Leyla Tanlar, ağabeyi Levin Tanlar'ın doğum gününü sosyal medya hesabında kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 61

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan oyuncu, paylaşımına "Levom" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 62

"Boş Bardak", "Bu Aşkın Katili Sensin" ve "Sana Affetmek Yakışır" gibi şarkılarla tanınan ünlü müzisyen Fettah Can, paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 63

Can paylaşımına "Babam şarkı söylüyor yanında da bilin bakalım kim var? Arkamdaki ufaklıklar da kuzenim ve kız kardeşim" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 64

TEOMAN

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Zaman zaman çocukluk ve gençlik yıllarına ait kareleri takipçileriyle paylaşan Teoman, nostaljik paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 65

Teoman, annesiyle sünnet düğününde çekilen fotoğrafına "Annem bana eli öpülecekler listesi veriyor. 'Anneannen ve babaannen. Başka kimsenin elini öpmeyeceksin. Diğer insanların sadece elini sık" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 66

Bizim Hikaye, Üç Kız Kardeş ve Mucize Doktor gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Reha Özcan takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 67

Özcan paylaşımına "Hani benim gençliğim nerede dedim, ablam yolladı..." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 68

DEMET AKALIN

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, 1990 yılında Miss Globe'a katıldı.

Akalın, yarışmanın birincisi Gülay Pınarbaşı ile fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 69

Akalın paylaşımına "Bazen kaçıncı olduğunun bir önemi yoktur" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 70

LEVENT CAN

Kariyerinde 37. yılı geride bırakan usta oyuncu Levent Can, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 71

Oyuncu olma hikayesini anlatan Can, “İşte bu kadar küçük çocuklardık tiyatroya gönlümüzü verdiğimizde sene 1986. Ustam Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun kapısından çevrilmiş, kabul edilmemiştim kurslara. Ama ben ne yaptım ettim o kurslara gittim. Yüz vermediler, ders vermediler, sahneye çıkarmadılar başlarına bela olmamayım diye. Haklılardı 15 yaşında ufacık bir çocuktum daha, okulu bırakmıştım tiyatro sevdasıyla 'git önce okulunu bitir' dediler. Sonra ben okulumu da bitirdim, mesleği de söke söke aldım. Azmettim inat ettim ve hiç vazgeçmedim bu sevdadan. Ve 3 Nisan 1987 senesinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi sahnesinde profesyonel olarak ilk kez sahneye seyirci karşısına çıktım, çok heyecanlıydım, bugün 37. yılım ve halâ aynı heyecan içindeyim söz konusu tiyatro olduğunda. Yanımdaki dünyalar güzeli arkadaşımı bilir tanırsınız. Pelinsu Pir; can yoldaşım, yol arkadaşım, çocukluk arkadaşım. O dönemki kurstan bir o, bir ben, bir de Nur Gürkan mesleğe devam edenler olduk oysa çok daha kalabalıktık kursta. Zaman içinde bırakanlar vazgeçenler oldu, biz hiç vaz geçmedik hep 'tiyatro' dedik. Bugün ısrarla inatla yine 'tiyatro' demeye devam.”

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 72

İş insanı Murat Özdemir Dubai'de evlenen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş sosyal medya hesabında çocukluk yıllarından bir kare paylaştı.

Gündeş paylaşımına "Hiç değişmediğim doğrudur 3" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 73

76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı "Kuru Otlar Üstüne" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 74

"OKULUN İLK YILI"

Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde Ömer'in ablası Nisa karakterine de hayat veren Merve Dizdar paylaşımına "27 Mart 2004… 17 yaşındayım. Okulun ilk yılı. 27 Mart hazırlık telaşı kuliste. Akşam gösterimiz oluyor. Ben 'Nina'yı oynuyorum." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 75

Oyuncu sözlerine "Tüm replikleri unuttuğumu düşünüyorum korkudan. 'Profesyonel hayata ilk geçiş, aman diyim kızım kendine gel' gibi asla işime yaramayacak motivasyon konuşmaları yapıyorum. Oyun bittiğinde, sınıf arkadaşlarımla sarılıyoruz. Kutlamalar başlıyor. Kendime diyorum. 'İyi başlangıç Merve…' Hepimizin Tiyatro günü kutlu olsun" diye devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 76

DOLUNAY SOYSERT

Oyuncu Dolunay Soysert, 25 Mart'ta 51 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum gününü bebeklik fotoğrafıyla kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 77

"Yıllara teşekkür; Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda" diyen Soysert, paylaşımında "Anamla babamın civcivi, iki erkek kardeşimin belalısı, yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım, sayısız çocuğum, iki köpek yavrum, asla sonu gelmeyen ezberim, hep yetişmem gereken randevularım, ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere, yaprak sarmasına, gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez, hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya’nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. 'Doğduğunda 1 yaşında mıydın?' tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa. Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara… Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 78

Şarkıcı Hayko Cepkin sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Cepkin'in yaklaşık 30 sene önce Beşiktaş - Kocaelispor karşılaşmasını tribünde seyrettiği anları arkadaşı buldu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 79

Beşitaş taraftarı olan Cepkin "Yeni açıkta maçın başlamasını bekliyoruz muhtemelen. Klasik şapkam ve delik deşik montum. @amirnecim arkadaşım 93-94 sezonu Kocaeli ile kupa maçının özetini denk gelip seyrederken beni farketmiş. İşin tuhafı biz daha arkadaş değilken o da aynı maçta tribündeymiş. Elimdeki tek arşiv olacak tribündeki tek görüntümü bulduğu için çok teşekkürler valla çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 80

Rıza Kocaoğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Gözde Kocaoğlu, ağabeyinin 45. yaşını sosyal medya hesabından kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 81

"GÜZEL YÜREKLİ ABİM"

Gözde Kocaoğlu, paylaşımında "Abicim, ciğerimin köşesi, büyürken bana şefkati, sevmeyi, ilgilenmeyi, görmeyi öğrettiğin için; daha sonraları da kapsamayı, yaşamayı, gülmeyi unutmamayı her şeyden önce ‘biz varız’ demeyi ve hissettirmeyi unutturmadığın için sana binlerce teşekkür ederim. Daha dün yine “Sahnede nasıl da devleşiyor bu adam?” dedim seni izlerken. E ben seni izlerken hayran bakan küçük kardeşim hep işte. İlk kucağına aldığın gün gibi. ‘İşte bu benim oyun arkadaşım’ dediğin an gibi. Sen de karanlıklarda elimi tutan güzel yürekli abim. Şimdi bir de Mercan’ın dayişkosu... İyi ki varsın, hep ışığınla parla. İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum canım kardeşim" dedi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 82

Oyuncu Açelya Akkoyun, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Akkoyun, ağabeyi Demokan Akkoyun'un doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 83

"İLK ADIMIMIN ŞAHİDİ"

Akkoyun, çocukluk yıllarında ağabeyi ile çekilen fotoğrafına şu notu düştü:


"Bu hayattaki ilk aşkım, ilk adımımın şahidi, hep ve daimi destekçim. Anne-babamız çalıştığı için beni okuldan alıp, evde envai çeşit tostlarla karnımı doyuruverdiğin günlerden bir gün çekilmişti bu fotoğraf hatırladın mı? Konuşmayı öğrendiğimde bizimkiler, 'abi de' demiş, ben de onu 'abido' diye çevirmişim. Abido’m benim. Varlığının kıymetini anlatacak kelimeleri bulamıyorum. Işık saçan zihnin, engin gönlün, iyi kalbin. Çok kıymetlisin bunu biliyorsun. Abido’m yeni yaşın, seni çok... dolayısıyla bizi de çok çok mutlu etsin. Dün, bugün olduğu gibi yarın da seni hep seveceğim. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Daha nice güzel günlere hep beraber erelim. Canımın ta içi."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 84

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Burcu Kara bugün 44 yaşına girdi.

Ünlü oyuncu bebekliğinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 85

Ünlü oyuncu paylaşımına "Mutlu yıllar küçük kız" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 86

Usta sanatçı Erol Evgin sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik paylaşımlarıyla takipçilerini geçmişe götürmeye devam ediyor.

Sanatçı, Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 87

Evgin "Bir albüm tanıtım kokteylimden… Nükhet Duru, Bedia Muvahhit ve Adile Naşit ile birlikte…Hey gidi günler!" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 88

NİLGÜN BELGÜN

Nilgün Belgün, sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

Belgün, usta oyuncu Halit Akçatepe ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 89

Belgün paylaşımına "Tbt gününe gelsin. Fotoğrafların siyah beyaz olduğu yıllardan… Bu fotoğrafta 25 yaşındayım. Sevgili Halit Akçatepe ile İzmir turnesindeyiz ve oyundan sonra o yılların eğlence kulübü MOGAMBO'da eğleniyoruz. Halit de gezmeyi, eğlenmeyi çok severdi ve beni her gece oyundan sonra bir yere götürürdü. Bana 'sen iyi bir oyuncusun sakın tiyatroyu bırakma' derdi. Yolun başındaydım o yıllarda… Sözünü fazlasıyla tuttum… Halit Akçatepe... Siyah beyaz film gibi biraz... 70'li yıllar..." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 90

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren iki çocuk annesi yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Paylaştığı şiirle çocukluğuna seslenen güzel oyuncunun nostaljik karesine beğeni yağdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 91

İşte Düvenci'nin paylaşımı;

"Meraklanma,
Yolunda her şey
Büyümek bu işte
Ve dönüşmek
Kendini korumak
Kalabalıkta kaybolmak
Üstesinde gelmek
Kullanılmış hissetmek
İlgi görmemek
Umudu kaybetmek
Yanıp kül olmak
Korkmak bu işte
Değişmek bu işte
Hayatta kalmak
Yaşamak bu işte
-yolculuk…
RUPİ KAUR

En sevdiğim şairlerden…
Hayatın acılı tarafından büyümeyi ne de güzel ifade etmiş…
Çocukluğuma gelsin ve tüm çocuklara…"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 92

Türk sinemasının unutulmaz ismi Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil, babasını ölüm yıl dönümünde andı. Babasına olan özlemini ve hayranlığını dile getiren Serengil, yıllar önce çekilen fotoğrafı paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 93

"ARMUT BÖYLE DİBİNE DÜŞTÜ"

"O kadar uzaktan çekilmiş bir fotoğraf ki ama en sevdiklerimden... Babamın sahnesine zorla çıkmak istediğim, Ajda şarkılarını söylediğim, bale müsamereden kalma İspanyol kıyafetimle çıkmak için kuliste ciyak ciyak ağladığım günlerden biri... 'Armut böyle dibine düştü' derdin. Canım babacığım bugün seni kaybettiğimiz gün... Ama senin evladın olmanın ayrıcalığını, gururunu, mutluluğunu yaşayarak bir ömür geçirttin bize. Mekanın cennettir. Ne kadar sevilen, ne kadar anılan, ne kadar taklit ve takip edilen bir adammışsın. Ne çok insana iyiliklerin dokunmuş, hala insanlar bana ulaşıp 'baban bana bu vermişti, bana bunu almıştı' diyor. Ne kadar eli açık, ne kadar yardımsever, ne kadar iyi bir kalp atmış sende... Gurur duyuyorum senin kızın olduğum için ama çok özlüyorum çok... Eksiğim sensiz bilesin. Yani ne yapsam yerine koyamadım, eksikliğini dolduramadım. Yarım kalmış sana doymamış kızın seni bugün yine özlemle anıyor çok öpaj öpaj öpaj"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 94

Çağla Şıkel, okuldan arkadaşlarıyla bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 95

Bale eğitimi alan Şıkel, "Bu kızlar yine buluştu. 35 yılımız var" notuyla bu kareyi paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 96

LEVENT YÜKSEL

Şarkıcı Levent Yüksel, yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini 54 yıl öncesine götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 97

Yüksel paylaşımına "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 98

MURAT EVGİN

Erol Evgin'in oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile yıllar önce çekilen karesini paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 99

Ünlü müzisyen paylaşımına "80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki Sezen Aksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde 'Sezen Aksu Şarkıları' mı söylüyor?" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 100

İLKER AYRIK

İlker Ayrık sosyal medya hesabındaki paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Ablası İlknur Sönmez'in doğum gününü kutlayan yıldız, okul yıllarından bir kare paylaştı.

Ayrık paylaşımına "Ablam… Herkesin bir ablası olmalı gibi. Çünkü insanın ablasının olması çok tatlı, çok yakışıklı… Fotoğraftaki de benim ablam İlknur. Fotoğraf da bizim çocukluğumuz. Saç kesimim, ablamın kurdelesi, önlüklerimiz, çantam, şortum ve altındaki muhteşem bacaklarım. Ve çok şükür ki bu fotoğrafta görülmeyen ayakkabılarım. Püsküllü müsküllü Allah korusun… Stüdyodaki fonu saymadım bile…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 101

Ayrık sözlerine "Bugün ablamın doğum günü. İyi ki doğmuş, iyi ki ablam olmuş, annem Mukaddes Hanım bizi iyi ki doğurmuş… Canım Annem… Bir de ağabeyim var. Vehbi. Ona bambaşka bir zaman değineceğim. Bu paylaşım yetmez. O tam bir efsane çünkü… Canım ablam; Senin, Alpan Ağabeyim’in, Haktan ve Selim’in şapşahane bir ömrü olsun. Mutlu ve her zaman bana verdiğin gibi huzurlu bir ömür… Seni çok seviyorum…

Not: Biliyorum ki bunu görünce duygulanıp ağlayacaksın. Ağlama sakın. Hep gül. Sana gülmek yakışıyor…" diyerek devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 102

BEYAZIT ÖZTÜRK

Ünlü televizyon sunucusu Beyazıt Öztürk sosyal medya hesabında takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 103

Öztürk paylaşımına "1980, Ankara Yenimahalle" notunu düştü. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 104

CANER CİNDORUK

Oyuncu, arkadaşı Meriç Hasgül Aydın'ın yeni yaşını yıllar önce çekilen fotoğrafla kutladı. Ünlü isim, Aydın ile birlikte yer aldıkları kareye "İyi ki doğmuşsun zekim" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 105

Oyuncu Bülent Şakrak, arkadaşı Emre Altuğ ile birlikte yer aldığı bir kareyi paylaştı.

Altuğ'un doğum gününü kutlayan Şakrak, mesajına "Güüüümmm... Al sana...'Doğum günün kutlu olsun ihtiyar' dersin ha? İfşalarım sürecek..." notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 106

Emre Altuğ, 26 Ağustos'ta Bülent Şakrak'ın doğum gününü kutlarken "Doğum günün kutlu olsun ihtiyar" demişti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 107

EROL EVGİN

Erol Evgin sosyal medya hesabında gençlik fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 108

Ünlü sanatçı paylaşımına "Giysilerden yılları tahmin etmeye devam. Jean’ın geniş paçaları ve ayakkabının topukları 70’ler diyor. Yeri hatırlamıyorum. Kim bilir nerenin kıyısı…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 109

TEOMAN

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Ramazan bayramına özel çocukluk fotoğrafını paylaştı. 

Şarkıcı paylaşımına "Pazar günleri, Sahaflar’ın orada, Beyazıt’ta sokak pazarları kuruluyor, oralarda sinema makinelerini seyredip, para biriktiriyorum; Bayram harçlıklarımı, amcalarımın verdiği harçlıkları. Sonunda annemle gidiyoruz Beyazıt’a, küçücük, çok hafif, kırmızı, gri plastik bir sinema makinem var artık. Süper 8. Eve zor varıyorum, hemen tornavidayla aletin içini açıp dişlilere yağları sürüyorum. Şarlo filmini takıyorum, o da ne! Makinem çalışmıyor. Daha doğrusu çalışıyor da, iki saniye çalışıp bir dakika tutukluk yapıyor. Ölmek istiyorum! Ne yapsam olmuyor" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 110

Şarkıcı sözlerine "Diğer hafta makineyi geri götürüyoruz, adam içini açıyor, 'Buna yağ mı koydunuz?' diyor. Meğer bütün dişlileri plastikmiş, mahvetmişim makineyi yağ koyarak. Kalbim parçalanıyor, vıcık vıcık yağ var. Adam bir bezle ince ince siliyor yağları. Evde takılıyor hâlâ makinem. Hiçbir işe yaramıyor. Sürekli yağlarını siliyorum dişlilerin, hâlâ parlak parlak her yeri makinenin, arınmıyor yağ bir türlü. Şarlo gözüküyor ama iki saniye hareket edip duruyor. Mutsuzluktan öleceğim! Tekrar bir para biriktirme olayına giriyorum, önümde uzun bir zaman var sinema makinesine sahip olabilmem için..." diyerek devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 111

BERNA LAÇİN

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabında nostaljik bir sahur paylaşımı yaptı.

Takipçileriyle çocukluk hallerini paylaşan Laçin, "An itibari ile #kadirgecesi için tek başıma sahur yaparken ne çok andım dedemi ve bunun üzerine bilinmeyen bir fotoğrafımızı paylaşasım geldi. Dedemin sahur muhabbeti çocukluğumun en tatlı anılarındandır" dedi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 112

Oyuncu sözlerine "Tıpkı onun gibi pilav hoşaf var benim de soframda şimdi. Çayı da demledim onun gibi üşenmeyip ama bende ramazan pidesi ve kahvaltılıklar da üzerine ek. Dedemle benzer bir sahur ama küçük bir farkla, o kuş kadar yerdi ben maşallah..." diyerek devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 113

NİLGÜN BELGÜN

Usta oyuncu Nilgün Belgün ilk evliliğini 19 yaşındayken, tiyatrocu ve komedyen Abdullah Şahin ile yaptı. Çift kısa süre sonra da kızları Oylum Şahin'i kucağına aldı. 

Daha sonra anlaşmalı olarak boşanan Belgün ikinci evliliğini usta müzisyen İlham Gencer'in oğlu İlhan Gencer'le yapmıştı. Merve Gencer adında bir kızı olan çift yollarını ayırmıştı.

Nilgün Belgün,sosyal medya paylaşımıyla Gencer Ailesi'yle birlikte geçirdiği günleri andı. Ünlü oyuncu bu fotoğrafın altına şu notu düştü: "Tbt gününü Gencer Ailesi'ne ayırdım bugün... Eşim İlhan Gencer piyano çalar biz de Ayten ablayla gelin-kaynana olarak oynarız. Ayten Abla'yı zorla oynamaya razı etmiştim. Bir daha da böyle bir fotoğrafı kimse görmedi. Hiç hoşlanmazdı böyle şeylerden...”

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 114

Bora Gencer'in paylaştığı bir fotoğrafı da alıntı yapan Belgün altına, "Eski kayınbiraderim Bora Gencer paylaşmış... 25 yaşındayım ve Ayten Alpman'la İlham Gencer’in geliniyim ama gelin maaşım yok! İlham abi yanındaki küçük çocuk Bora... Benim yanımda oturan görümcem Ayşe Gencer. Karşımda oturan güzel kadın Bora'nın annesi Necla hanımdı. Galiba hayatın en güzel yanı yaşanmış güzel günlerin fotoğrafları" diye yazdı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 115

NİLGÜN BELGÜN

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 116

NÜKHET DURU

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan usta şarkıcı Nükhet Duru, Yeşilçam'ın ünlü oyuncuları Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile olduğu bir kareyi paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 117

Duru paylaşımına "Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Buymuş meğer!" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 118

HAKAN BİLGİN

Oyuncu Hakan Bilgin, 55'inci yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Bilgin, ablasıyla birlikte yer aldığı siyah beyaz fotoğrafın altına şu notu düştü:

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 119

"Yıllar yıllar önce ablamla yine 23 Nisan'a hazırlanmıştık, hayata o zaman da hep heyecanla, umutla bağlıydım… Dünya, ülkem bana ne yaşatırsa yaşatsın, şikayet etmeden, tutunmaya, ayakta kalmaya çalıştım. Böyle olmaz dediler, kavga et, savaş, severek nereye kadar ayakta durabilirsin? Ben de dedim ki 'Buraya kadar geldim sadece severek, fena da değil, sevmeye devam.' 55'i bitirdim, devamında görüşmek dileğiyle..."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 120

MEHMET YALÇINKAYA

MasterChef programı jüri üyesi şef Mehmet Yalçınkaya, sosyal medyada takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 121

Ünlü şef, çocukluk ve gençlik yıllarının yer aldığı kolajı paylaşırken "Yıllar" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 122

DİDEM UZEL

İş insanı Selim Sarı ile 2012'de evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara verip yaşamını ABD'nin Miami şehrinde sürdüren ardından pandemi nedeniyle Türkiye'ye geri dönen Didem Uzel,  24 yıl önce çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 123

Uzel, gönderisine, "30'lar... O zaman elimizde akıllı telefonlar yok ki selfie'ler çekelim, her anımızı kaydedelim, gösterelim. Anca işte böyle gazetelerden saklanan fotoğraflar elimizde. 1999... Tbt... Hafta içi canlı yayın yapıyordum. O dönemin fotoğrafları... Yani ben burada 28 yaşındayım büyük olasılıkla. 30’lar derken, o yaşların tümünü kastetmiştim" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 124

CEM DAVRAN

Oyuncu Cem Davran, 59'uncu yaşına girdi. Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 125

Cem Davran, çocukluk fotoğrafına "Bugün benim doğum günüm. Elli dokuz yıllık hikâyemde çok şeye tanıklık ettim ama bu başka; hüzünlü ve sisli. Canım ülkem bir yandan acılarla boğuşuyor, bir yandan karanlığa direniyor. Beni var eden anneciğim babacığım yok artık ama bıraktıkları aydınlık, bana her şeye rağmen umut veriyor. Doğum günümde hepinize öfkesiz, huzurlu, vicdanlı, çağdaş, ulu önder Atatürk’ün ışığıyla dolu zamanlar diliyorum. Çocukluğumdan çocukluğunuza sonsuz saygı ve sevgilerimle" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 126

ENGİN ALTAN DÜZYATAN

Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenilerek oluşturulan Star TV dizisi Çöp Adam'da rol alan Engin Altan Düzyatan, başarılı performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 127

Dizide Tamer karakterine hayat veren Düzyatan, hesabında gençlik yıllarına dair bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Tiyatroya başladığım yıl, Karşıyaka Lisesi, 1994… Yaş 15…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 128

BİGE ÖNAL

Cici, Martıların Efendisi, Sen Çal Kapımı ve Hakan: Muhafız gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Bige Önal, takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 129

33. yaşını kutlayan oyuncu "Hayatın değerini bilmek için an’larda kalmaya çabalamayla geçen bir sene oldu. Zamanın nasıl sürprizler yapabileceğine defalarca şaşırarak; yeniliklerin de zamanla, doğru zamanda, olması gerektiği an’da geldiğini öğrenerek… Tam olarak böyle bir sene geçti. Zamanın ve doğru zamanın değerini bilerek giriyorum bu yaşıma. "Aynı doğru zamanın hepimiz, ülkemiz için de geldiğini ümit ederek; hepimize sağlık, huzur ve ferahlık diliyorum bu yıl" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 130

NURGÜL YEŞİLÇAY

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 131

Eski fotoğraflarını art arda paylaşan ünlü oyuncu, Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam'da Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan ile bir karesini paylaştı.

Yeşilçay paylaşımına "Ama Engin Altan Düzyatan'a bakın çabuk, bebe" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 132

AYŞE KÖKÇÜ

Türk seyircisinin 80'li ve 90'lı yıllar boyunca yayınlanan Bizimkiler dizisindeki Nazan olarak tanıyıp sevdiği, genç neslin de Kardeş Payı dizisiyle tanıdığı Ayşe Kökçü, nostaljik paylaşımıyla geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 133

Ünlü oyuncu, üniversite yıllarında çekilen fotoğrafını “Edebiyat fakültesi Türkoloji bölümü 1972 -73 dönemi” notuyla yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 134

NİLGÜN BELGÜN

Oyuncu Nilgün Belgün, sosyal medya paylaşımıyla takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 135

"SEN GİDELİ 4 YIL OLDU"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ayşen Gruda'yı ölüm yıl dönümünde anan Belgün, gittikleri turnelerden fotoğraflar paylaştı.

Oyuncu, paylaşımına "Canım arkadaşım, sırdaşım Ayşen’im sen gideli 4 yıl oldu… Bu fotoğrafları albümden buldum. İlk fotoğraf İzmir'de Dormen Tiyatrosu'yla turnedeyken çekilmişti. İkincisi de Adoş ve Duygu Ankara'yla sahne showu yaparken… Ne çok anı, ne çok yıl, ne çok sahne, ne çok kabare show'u, ne çok sır, ne çok mazi paylaştık seninle" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 136

"NURLAR İÇİNDE UYU BİRİCİĞİM"

Belgün sözlerine, "Tiyatro sahnesinde oynadığım en şahane arkadaşımdın. Ne çok güldük, ne çok da üzüldük zaman zaman… Hayat da böyle değil midir? Hüzünler neşeler mutluluklar acılar sevinçler iç içe yaşanır. Nurlar içinde uyu biriciğim…" diyerek devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 137

'Maskeli Beşler' serisiyle şöhreti yakalayan Peker Açıkalın, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Birçok projede rol alan ünlü isim, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 138

"MEĞER MESLEĞİMİN PROVALARINI YAPIYORMUŞUM"

Ünlü isim, paylaşımına "Ortaokula başladığım ilk gün… Farkındaysanız; sağ kulağımın büyük olmasının nedeni de tüm can öğretmenlerimin eseridir. Çok çektiler sağ kulağımı, çok... Özellikle ilk 5 sene. Kulak hâla büyük! Ciddiyim. Onun için saçlarım hep uzundur. (Bu özelimi paylaşmak istedim. Benim sağ kulak büyüktür) Suçum ise; derslerde her daim, yaramazlık ve espri yapıp, arkadaşlarımı güldürmekti. Meğer mesleğimin provalarını yapıyormuşum" ifadelerini not düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 139

PINAR ALTUĞ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabında babasıyla çekilen bir karesini paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 140

1991 yılında babası Niyazi Üçer Altuğ'ı kaybeden Altuğ, ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafa "BABAM... Çok özlüyorum 20.01.1991. Sensiz 32 Sene... İyi ki senin kızınım" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 141

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Kara Para Aşk, Gönülçelen ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından takipçilerini zaman yolculuğuna çıkardı.

2005 yılında yayınlanan Çağan Irmak imzalı Çemberimde Gül Oya dizisindeki hallerini paylaşan oyuncu, paylaşımına "Yaş 22" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 142

Dizide 'Zarife' karakterini canlandıran 40 yaşındaki oyuncunun paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından oldukça ilgi gördü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 143

JESSICA MAY

Yabancı Gelin dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Jessica May, üç yaşındayken babaannesi ve dedesi ile çekilen eski bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 144

May paylaşımına "Hadi sizi 26 yıl önceki Jessica ile tanıştırayım. O gün benim doğum günümdü. Yanımdakiler babaannem ve dedem. İkisi de melek oldu" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 145

BURCU ESMERSOY

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Hesabında gençlik fotoğrafını paylaşan Esmersoy, kendisini hem Brad Pitt'e hem de Leonardo DiCaprio'ya benzetti 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 146

4 milyona yakın takipçisi bulunan ünlü sunucu, "Yanaklar bak etli maşallah. Kaşlar bir daha çıkmayacaklarından habersiz ve masum suratımda asılı kalmışlar" yorumunda bulundu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 147

EMRE ALTUĞ

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı, Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyor. Dizide Ferit'in babası 'Orhan Korhan' karakterine hayat veren Emre Altuğ, gençlik hallerini paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 148

"BIYIKLARI YENİ TERLEMİŞ BİR EMRE"

Ünlü oyuncu ve şarkıcı paylaşımına "Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda #şişliterakkilisesi Nasıl?" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 149

Emily Ratajkowski

Ünlü süper model Emily Ratajkowski, gençlik yıllarından fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 150

2000'li yıllarda arkadaşlarıyla çekilen çılgın fotoğraflarını, 'Teenage Dirtbag' adlı şarkının sözleriyle yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 151

Ratajkowski, şarkının "Çünkü ben genç bir pislik torbasıyım bebeğim" sözlerine yer verdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 152

Özge Ulusoy

Trafik kazasında kaybettiği babasının ani ölümüyle yıkılan ünlü model ve oyuncu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 153

Ünlü model paylaşımına "Kalbim. Seni bu evrendeki tüm sevgilerden daha çok seviyorum…Benimlesin biliyorum hissediyorum… Hoşçakal demiyorum elbet kavuşacağız… Kusursuz bir baba harika bir eş mükemmel bir insan olduğun için teşekkür ederim… Senin kızın olmak bir gurur. Sana tüm hakkım helal babacığım umarım sen de bizleri izleyip gururlanıyorsundur hep yaptığın gibi… Annem bize emanet sen de oradan bizleri koru olur mu? Mekanın cennet olsun Allah rahmet eylesin. Kızın Fındıka hanım…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 154

Haluk Bilginer - Cem Uslu

Son olarak Baba dizisinde 'Ceyhun Kömürcü' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Uslu, aynı dizide rol aldığı Haluk Bilginer ile 17 yıl önce birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 155

Uslu paylaşımına "17 yıl önce, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' de figüranlık yaparak kamerayla tanışmıştım. İlk sahnem Haluk abiyleydi. 17 yıl geçmiş... Boşa geçmemiş" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 156

Nusret Gökçe

Salt bae (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında ünü olan şef ve işletmeci Nusret Gökçe, çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 157

Paylaşımına İngilizce "Tuz yoksa hayat da yok" yazan Gökçe, meşhur tuz serpme hareketine gönderme yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 158

Binnur Kaya

Ünlü oyuncu Binnur Kaya, sosyal medya hesabında zaman yolculuğuna çıktı. Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Filiz Akın ile çocukken çekilen fotoğrafını paylaşan Kaya, "Çocukluğumun en değerli hazinelerinden bu fotoğraf... Hayallerimi hayranlıkla seyre daldığım zamanlardan... Gönülden sevdiğin her insanla, her şehirle yolun kesişir, bundan eminim..." ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 159

Kaya paylaşımına "Çocukluğumun hazineleri, bugünümün kıymetlileri...Güzel çocuklardık, güzel hayaller kuran... Çocukluğumuza, bugünümüze, hayallerimize selam olsun..." notuyla devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 160

Yağmur Ünal

Türkan Şoray-Cihan Ünal çiftinin kızları Yağmur Ünal, anne ve babasının kendisini basınla tanıştırdığı kareyi takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 161

Ünal, paylaşımına anne ve babasını etiketleyerek "Saçlı bebek" notunu düştü. Ünlü ismin paylaşımı büyük ilgi gördü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 162

Zeyno Günenç

'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Gönül' karakterine hayat veren Zeyno Günenç, birkaç ay önce kaybettiği babasıyla tam 38 yıl önce verdiği pozu paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 163

Zeyno Günenç, paylaşımına "Canım babam. Lise mezuniyet yemeğinden" mesajını yazdı. Ünlü ismin yayınladığı kareye binlerce beğeni ve yorum geldi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 164

İpek Erdem

Hayat Bilgisi dizisindeki Barbie karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu İpek Erdem, içinde pek çok ünlü ismin bulunduğu nostaljik bir kare paylaştı.

Erdem paylaşımına "2003, Taksim’de bir restorant... Pamela Spence, Cem Davran, Beyazıt Öztürk, Güven Kıraç, Gökhan Kıraç... Gecenin ortasında karşımdaki sandalye boşalmış sonra Şener Şen gelmiş oturmuştu... İlk karşılaşmamdı... 19 yaşındaydım... Gökhan ile gözlerimizin içi parlıyordu heyecandan ona bakarken “Bize hayat ile ilgili tek bir şey söyler misiniz?” diye sordum. O da 'Vallahi ne diyim... İçinizdeki çocuğu kaybetmeyin' demişti" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 165

Oyuncu, paylaşımına "Ve bu fotoğrafı bu sene bir arkadaşım ulaştırdı bana. O gece orada olan bir arkadaşında varmış ve bana iletti" sözleriyle devam etti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 166

Ebrar Karakurt

Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yıllar önceki görüntüsünü paylaştı. Ünlü ismin çocukluk halini görenler tanıyamadı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 167

Ebrar Karakurt, Instagram hesabından yayınladığı çocukluk paylaşımına ''E ben güzelmişim'' notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 168

Nez

'Sakın ha' albümü ile 2000'li yıllara damga vuran şarkıcı Nez, çocukluk fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 169

Nez, fotoğrafın altına "Minik Nezihe... Seni muhteşem bir hayat bekliyor acısıyla tatlısıyla. Canım annem ve babama çok teşekkür ederim"notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 170

Merve Boluğur: Benim küçük kızım

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 171

Boluğur daha önce de bir çocukluk karesini paylaşmıştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 172

Merve Boluğur

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 173

Murat Kekilli

'Kara Gözlüm', 'Çılgın' ve 'Bu Akşam Ölürüm' şarkılarıyla tanınan Murat Kekilli, lise yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı. Adana Erkek Lisesi mezunu olan ünlü isim, yayınladığı fotoğrafla hayranlarını geçmişe götürdü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 174

Okul arkadaşlarıyla poz veren Murat Kekilli paylaştığı karenin altına "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 175

Jennifer Aniston

Hollywood’un gözde oyuncularından Jennifer Aniston, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 176

Son dönemde özel hayatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme gelen oyuncu, yakın zamanda kaybettiği babası John Anthony Aniston ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 177

Babasıyla çekilen çocukluk fotoğraflarını paylaşan yıldız “Sen tanıdığım en iyi insanlardan biriydin. 11.11. Zamanlaman her zamanki gibi harikaydı. Şimdi bu tarih benim için daha büyük bir anlam taşıyacak. Seni sonsuza dek seveceğim” notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 178

Pınar Altuğ

Oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya hesabından bebeklik fotoğrafını paylaştı. Takipçilerini nostaljik bir fotoğrafla geçmişe götüren yıldız, annesine duyduğu özlemi dile getirdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 179

Altuğ paylaşımına "Çok özlüyorum" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 180

Doğa Rutkay

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, çocukluk fotoğrafıyla doğum gününü kutladı. 44 yaşına giren oyuncu, "Burada 4, şimdi 44 yaşındasın Doğa ! Şimdi çok uzun yollar gitmiş olmanın tuhaf yorgunluğunun dışında, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın mutluluğu var. Çok şey değişti, o deniz kenarında, mor denizkabuklu elbisen uçuşurken rüzgar karşısında, kahküllerin ve çekik yavru gözlerinin hüznü arasında…" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 181

Rutkay paylaşıma şu sözlerle devam etti:

"Ama hiç değişmemiş olan şeyler de var.
-Kafası hala karışık bir tipsin mesela
-Hep neşelisin ama bi şekil; için içine sığmıyor..
-Onca telaşe ve üzücü durumlar da bile bir yolunu bulup, parmağını aydınlıktan uzatıyorsun.
-İlk günün heyecanıyla seviyorsun herkesi, yarınlar yokmuşcasına anlatışların ve kendi sesinden aşırı yoruluşların hala bitmedi
-İşe güce koşturuyorsun!
“Çok yoruldum artık yeter” dediğin an çoktan trafikte çoşa çoşa başka bir işine gidiyorsun.
-Söylenme huyun var ama bir kaç saniye sürüyor.
-Hayatı saçlarından çekip yaşamayı başardın👍🏼
-İki tane mis gibi yavrun var.
-Oğlun; aynısı tıpkısı sen!
-Bam bam, totosuyla dağları deviriyor.
-Kızın; çok şükür babasına çekti…
-Sana nazaran daha zarif ve sakince yaklaşıyor mevzulara

Yavrularında şimdi bu fotoğraftaki sen gibi 4 yaşında! Birlikte sevgiyle yoğrulup büyüyorsunuz.
İçinde meğer ne çok şefkat, sevgi, sabır, azim, mücadele yetileri varmış ha Doğa? Ne işe yarayacak der dururdun zaman zaman.. Şimdi hepsini birer süper güç olarak kullanıyorsun. Kirlenmemiş, masum kalabilmiş , yüreğinin her köşesi yavruların için liman oldu! İyi ki doğmuşsun ! Sana çok kızıyorum bazen, çok hırpalıyorum biliyorum. Ama affet ! Böyle gelişiyor insan, kendinin farkına varıp, kurcaladıkça, şüphelendikçe, meraklandıkça çalışıyor kafa. Ve bizim bu sağlıklı kafaya ihtiyacımız var! İyi ki doğmuşsun! İyi ki başardıklarının yanında bir o kadar da başaramadıkların var. Kendini sevmeye, sevdiklerini daha da çok sevmeye, karşılığında da her yeni günüme,her sabah ömrüme açan çiçeklerime şükürler olsun! Hoş geldin 44 ! Hoş geldin Doğa!"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 182

İclal Aydın

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, 2020 yılında kaybettiği annesi Yücel Aydın'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı. Aydın, siyah beyaz fotoğrafın altına duygusal bir de not düştü. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 183

Annesine benzerliğiyle dikkat çeken Aydın, şunları yazdı:


"Bugün doğum günün ve sen bu fotoğrafta galiba 32 yaşındasın. Bugün diğer günlerden biraz daha ağır… İyi ki doğdun annem… Ve bana kardeşimi verdin."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 184

Hira-Okan Kurt

Demet Akalın kızının babası Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına, "Hira kime benziyor tartışması bitmiştir" notunu yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 185

Demet Akalın-Okan Kurt

Demet Akalın ve iş insanı Okan Kurt 2012 yılında nikah masasına oturmuş, 2014 yılında da kızları Hira dünyaya gelmişti. Akalın böylece Hayranlarının "Kızınız size çok benziyor", "Hira annesinin kopyası" yorumlarını bitirecek bir paylaşıma imza attı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 186

Ece Gürsel

Model Ece Gürsel, çocukluk yıllarına ait bir aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp babasını andı. Gürsel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 187

Ece Gürsel

Babası, annesi ve ablasının yer aldığı bir kareyi paylaşan Gürsel, "Canım babamın aramızdan ayrılışının 7. yılı… Sevgi ve rahmetle… Yalnız ablam nasıl da Bella, ben nasıl da Sera... Annem de şimdiki ben" notunu yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 188

Melek Mosso

"Arkadaşlar umudunuzu kaybetmeyin!
Şaka bir yana artık bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin. Öptüm.
Düzeltme not: Estetik ameliyat yok, bazıları para var çare var hödö hödö yazmış. Büyüdükçe düzeldi. O yüzden diyorum umudunuzu kaybetmeyin diye"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 189

Melek Mosso

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 190

Ege ve Cem Yılmaz

Şarkıcı Ege'nin, askerliğini ünlü komedyen Cem Yılmaz ile 2001'de Mamak Muhabere Bilgi Sistemler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda yaptığı ortaya çıktı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 191

21 yıl önce Yılmaz ile çekilen fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, paylaşımına "Cem Yılmaz ile askerlik hatırası. Kazak babamındı" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 192

Ege ve Cem Yılmaz'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 193

Özge Borak

Ünlü oyuncu Özge Borak sosyal medya hesabından çocukluk halini paylaştı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 194

Oyuncu, "Melek gibi bir kadındı halam. Bu dünyadan göçeli 13 sene olmuş. Özlüyorum" notunu düşerek halasıyla olan fotoğrafını yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 195

Murat Arkın

Yakın zamanda babası Cüneyt Arkın'ı kaybeden Murat Arkın, sosyal medya hesabından babasına dair bir anısını şu sözlerle paylaştı:

"Ne muhteşem bir geceydi. Daha dün salıncakta otururken diyordum "babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni" diye.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 196

"Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşli yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşcasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 197

Melek Baykal

Oyuncu Melek Baykal, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 198

Ünlü oyuncu, gönderisine "Yaş 19 sanırım... Kardeşim Samim'le dans ediyoruz" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 199

İlber Ortaylı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 2020 yılında 102 yaşındayken kaybettiği, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’nin Rus Dili/Edebiyatı hocası olan annesi Şefika Ortaylı ile nostaljik fotoğrafını paylaştı. Anneler Günü kutlaması için Instagram'dan paylaştığı fotoğrafın altına, "Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı" diye yazdı.

Ortaylı annesi için ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Çok tuhaf, mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır. Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: Önünüze gelen öğrenci ana babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler Günü'nde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 200

"Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar annesi gelip ders versin' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 201

Gülse Birsel

Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, arşivinden Cem Yılmaz'lı fotoğrafı çıkararak Instagram sayfasında paylaştı. Birsel, "Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde o yıl bilmeden mizah paneli yaşanmış. Cem’le okuldan hiç tanışmadan tesadüfen yan yana düşmüşüz. Zaman yolcusuyum ve Cem Yılmaz'la selfie çektiriyorum gibi görünse de sadece genç irisiyim ve elimdeki galiba maytap. Vay be" notunu yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 202

Okul yılların birbirini tanımayan Birsel ve Yılmaz, şimdi komedide Türkiye'nin en iyi isimleri arasında.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 203

Nil Karaibrahimgil

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerini zamanda yolculuğa çıkardı. 

Karaibrahimgil, kendisi gibi ünlü olan ve oyunculuk yapan kız kardeşi Işıl Mete ile çocukluk fotoğrafını yayınladı. Nil Karaibrahimgil, gönderisine, "Yol üstünde bir ara birbirimizi kaybettik, geçen doğum günümde yine elimi yakaladı. Kızıldı yine, güzellikti, çocukluktu, gençlikti, saflıktı ve hayallerdi... Belki de bir yerlerde biz hala devam ediyoruz benim odamda konuşmaya" notunu düştü. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 204

Karaibrahimgil'in kardeşi, aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Hiç bitmez ki!" sözleriyle karşılık verdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 205

Işıl Mete

Kariyerine oyuncu olarak devam eden Işıl Mete, 'Hile' ve 'Gölgedekiler' isimli dizilerin yanı sıra birçok reklam filminde oynadı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 206

Mabel Matiz

Memleketi Mersin'e giden Mabel Matiz, paylaşımlarında üzerinden yıllar geçmiş bu aile fotoğrafına da yer verdi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 207

Matiz annesiyle çekilen yer aldığı karelere, "Ana yurdum ekspres" mesajını yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 208

Tarkan

'Megastar' Tarkan, çocukluk fotoğrafını sosyal medya takipçileriyle paylaştı. 48 yaşındaki sanatçı, fotoğrafının altına, "Madem doğum günüm yaklaşıyor, bugünün tbt’si çocukluğumdan bir doğum günü fotoğrafı olsun o zaman" mesajını yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 209

Pop müziğin güçlü ismi, 17 Ekim 1972 doğumlu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 210

Acun Ilıcalı

Acun Ilıcalı yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı. Ilıcalı, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşı Turgay Ozaner ile fotoğrafının altına "Eskilere dayanan dostluğun ispatı" yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 211

Ilıcalı daha önce ise çocukken çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 212

Ilıcalı fotoğrafın altına  "Geçenlerde Hülya teyzemle çektirdiğim bir foto" notunu düşmüştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 213

Ünlü şarkıcı Teoman, annesi Şaziment Yakupoğlu ile yer aldığı çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, çocukluğunu şöyle anlattı:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi. İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 214

Teoman

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 215

Serenay Sarıkaya

"Küçük ben!"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 216

Serenay Sarıkaya

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 217

Onur Buldu 

'Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu, yıllar önce meslektaşı Sarp Apak ve yakın arkadaşı Mehmet Demiralp ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.

Buldu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiye, "Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli'de yumurta gibi kokan otele giderken..." notunu düştü. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 218

Onur Buldu

39 yaşındaki oyuncunun nostaljik fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ünlü isimler de fotoğrafa kayıtsız kalamadı. Hasibe Eren, "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düşerken, Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 219

Menderes Samancılar

Adanalı ünlü oyuncu Menderes Samancılar'ın Adana sokaklarında çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.
Birçok filmde başrol oynayan Samancılar’ın ayakkabı boyacılığı yaptığı fotoğrafı bir kebapçının duvarını süslüyor. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 220

Menderes Samancılar

Samancılar’ın hem günümüzde çektirdiği hem de çocukken ayakkabı boyacılığı yaparken çektirdiği fotoğrafı iş yerine gelenlerin ilgisini çekiyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 221

Fazıl Say

"Ankara 1975"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 222

Fazıl Say

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 223

Hüsnü Şenlendirici

"35 Yıl sonra aynı yerde... Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 224

Hüsnü Şenlendirici

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 225

Behzat Uygur

"Yıl 1970 Şehzadebaşı Gündeş tiyatrosu… Annem ve babam beni sahneye hazırlıyor…"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 226

Behzat Uygur

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 227

Cüneyt Arkın

"İstanbul Bebek Koyu 1960’lı yıllar"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 228

Cüneyt Arkın

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 229

Bige Önal

Oyuncu Bige Önal, Türk futbolunun unutulmaz futbolcularından Erhan Önal'ın vefatının ardından sosyal medyadan babasıyla çocukluk yıllarında çekilen bir karesini daha yayınladı. Önal, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğrafına, "Rüyalarda buluşalım" mesajını yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 230

Bige Önal

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 231

Nesrin Cavadzade

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 232

Nesrin Cavadzade

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 233

Fazıl Say: 1970, Ankara, ilk vesikalık

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 234

Fazıl Say

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 235

Merve Çağıra: (sağdaki ben) ve kuzenim Zeynep

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 236

Merve Çağıran

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 237

Jennifer Garner

Şimdi 48 yaşında olan ünlü oyuncu, çocukluk fotoğrafını paylaşarak, saç modelinin kötü olduğuna vurgu yaptı ve şimdiki kuaförüne minnettar olduğunu dile getirdi. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 238

Jennifer Garner

Garner, "Bazen 8 dolarlık saç kesimi işe yarıyordu, ama bazen de hiç iyi olmuyordu" şeklinde esprili bir çocukluk paylaşımı yaptı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 239

Jennifer Aniston

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 240

Jennifer Aniston

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 241

Gigi Hadid

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 242

Gigi Hadid

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 243

Miranda Kerr

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 244

Miranda Kerr

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 245

Kariyerine 7 yaşında başlayan ve şimdi 27 yaşında olan Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez 10 yaş halini sosyal medyada paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 246

Selena Gomez

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 247

Dua Lipa

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 248

Dua Lipa

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 249

Josephine Skriver

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 250

Josephine Skriver

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 251

Cara Delevingne

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 252

Cara Delevingne

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 253

Miguel Herran

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 254

Miguel Herran

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 255

Yılmaz Erdoğan, küçük kardeşi Deniz Erdoğan ile çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 256

Yılmaz Erdoğan ve küçük kardeşi Deniz Erdoğan

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 257

Çukur dizisinde Cumali Koçavalı karakterine hayat veren Necip Memili çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 258

Memili fotoğrafın altına "Yıllar yıllar önce, kuzenler. Beni bul" notu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 259

Ünlü şarkıcı Göksel, okul yıllarına ait yıllık fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 260

Göksel

"Çocukluk fotoğraflarım hep kısa saçlı... O sıralar en sevmediğim soru; kız mısın, oğlan mısın?"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 261

Ebru Gündeş

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 262

Ebru Gündeş

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 263

Şu sıralar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Mustafa Üstündağ çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı. Ünlü oyuncu fotoğrafa, "Çocukken iki kere kaçmıştım da ben evden; ilkinde dünyada oynarken bulmuşlardı, ikincisinde ise hala aramaktalar" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 264

Mustafa Üstündağ

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 265

Daha önce okul yıllığı da ortaya çıkan Göksel Göksel şöyle anlatılmıştı:
"Sınıfımızın assolisti Göksel, Ebru ile ön sıraların tek hakimidir. Bu arada en önde Amerikan yardımı alamamaktan oldukça fazla yakınmaktadır. En belirgin özelliği Toronaga stili saçlarıdır. Sıkıldığı zaman kendini yemeğe veren arkadaşımız, özel rejim programları uygular. Bu programda pastalar, börekler, makarnalar geniş bir yer tutar. Midesinin genişliği henüz bilim tarafından araştırılıp bulunamamamıştır. Arkadaşımız 16 köşe japon jetonu kullandığından, yapılan esprilere sınıfta en son tepki gösteren kişidir."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 266

Mazhar Alanson

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 267

Mazhar Alanson

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 268

Ezgi Mola

Son olarak Maide'nin Altın Günü adlı filmiyle beyazperde de boy gösteren Mola, daha önce de çocukluk fotoğrafını sosyal medyadan yayınlamıştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 269

34 yaşındaki Mola, çocukluk karesine "Korkma Ezgi’ciğim, her şey geçiyor. Kalbi kötü olanlar da bi şekilde gidiyor..." mesajını yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 270

Mola daha önce ise 1984'te çekilmiş bir karesini ve paylaşarak altına şu notu düşmüştü: "Olm bi çay simit getirin da, diş çıkaracaz Allah'ın izninyle !" Dönemimin Ramazan abisiymişim"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 271

Eda Ece 

"Annemin evinde ilkokul fotoğrafımı buldum"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 272

Eda Ece

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 273

BÜLENT İNAL

Payitaht Abdülhamid'in başrolü Bülent İnal, okul yıllarında çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabına yükledi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 274

İnal fotoğrafa şu mesajı yazdı: Yıl galiba 1984-85 Üsküdar Örnek Mahallesi Örnek İlkokulu. Ayakta sağdan ikinci. Vay be. Tüm arkadaşlara selamlar. Sevgiyle anmak isteyeceğim bir öğretmenim olmasını çok isterdim. Fakat olmadı. Bütün ilkokul hayatım boyunca neredeyse her gün bizi dövdü. Kafamızı tahtaya vurarak tokat atarak cetvelle sopayla. Bir bahane arardı hep dövmek için. Bazen sorular sorardı tek tek döverdi bazen de bütün sınıfı bir bahaneyle sıra dayağından geçirirdi. İlkokul bitince ailelerimize haber yollamıştı okutmanıza gerek yok bişey olmaz bunlardan diye. Dışarıda onu görünce arabaların altına saklanan arkadaşlarım vardı. Adı bizde kalsın. Torunları vardır ailesi vardır onları üzmeyelim. Neyse. Çocukluğum güzel bir mahallede güzel insanlarla geçti. Örnek mahallesine selam olsun.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 275

İnal, daha önce ise kardeşleriyle çocukluk yıllarına ait çekilmiş bir kareyi Instagram hesabına yükleyerek, "Abim, ablam, ben..." yazmıştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 276

Deniz Çakır

"Seni çok özledim"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 277

Deniz Çakır

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 278

Ezgi Mola

"Bu yıl da bol bol kokoreç yedim. Şimdi yine tutuşup dikkat etmeye başladım (Belim ağrımaya başladı)
Olayın temeline indiğimde acı gerçekle karşılaştım, meğer ben zaten 3 aylıkken 1 yaşında görünen bir yağ hücresiymişim"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 279

Hayko Cepkin

Hayko Cepkin, yeni projelerinden 'Dans Et'in klibini sevenleriyle buluşturdu. Klipte, sanatçının ailesine ve çocukluğuna ait görüntüler yer alıyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 280

Hayko Cepkin’in geçtiğimiz Ocak ayında yayınlanan yeni projesi ‘Kabul Olur’ ve ‘Dans Et’, listelerde en üst sıralarda yer alırken, projenin ilk klibi ‘Kabul Olur’ şarkısına çekilmişti.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 281

Ahu Yağtu 

""O yasta kiz kiza dans vardi. Stilimden tabi ki de odun vermedigim yillar... Ha o zamanlarin bir ritueli olarak o sac ortadan cat diye kesilmis ve delik kalmis"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 282

Projenin ikinci klibi ise ‘Dans Et’ şarkısına çekilirken, yarın ilk kez yayınlanacak klipte sanatçının ailesine ve çocukluk yıllarına ait enstantanelerin yanı sıra 70’li yılların İstanbul’unun nostaljik görüntülerine yer verildi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 283

Hayko Cepkin'in aile kavramını, iyi bir aile olabilmenin yükünü kendi penceresinden anlattığı şarkıda, bir annenin ve bir babanın, evladına duyduğu sonsuz sevgisi, fedakârlığı ve karşılıklı minneti müziğin güçlü dili kullanılarak ifade ediliyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 284

Klipte, Cepkin'in annesiyle birlikte çekilmiş çocukluk fotoğrafları yer alıyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 285

Russell Crowe

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 286

Russell Crowe

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 287

Cenk Tosun

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 288

Cenk Tosun ve ablası

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 289

Serel Yereli

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 290

Serel Yereli

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 291

Beste Kökdemir

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 292

Beste Kökdemir

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 293

Candan Erçetin

Candan Erçetin, Kıbrıs'ta 2 konser verdi. Ünlü sanatçıya konserde üzerinde çocukluk fotoğrafının bulunduğu bir pasta ile sürpriz yapıldı.

Üzerinde 3 yaşındaki siyah beyaz çocukluk fotoğrafının olduğu pastaya hem de üzerindeki fotoğrafa çok şaşıran Erçetin “Bu benim için büyük bir sürpriz. Hayatımda ilk kez bir 23 Nisan sürprizi yaşıyorum şu anda. Bu fotoğrafı nereden buldunuz? Bu benim üç yaş doğum günümde Kırklareli’nde çekilmiş fotoğrafım. Beni çocukluk yıllarıma götürdünüz" dedi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 294

Candan Erçetin

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 295

Seda Bakan

"Sadece büyük bir lider geleceği küçük kalplere emanet eder... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. 1990 Gebze"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 296

Seda Bakan

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 297

Muazzez Ersoy

Çocukluğu ve gençlik yılları Beyoğlu'nda geçen Muazzez Ersoy sosyal medyadan nostaljik bir paylaşımda bulundu. 60 yaşındaki sanatçı paylaştığı fotoğrafı "Kasımpaşa" notuyla yayınladı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 298

Muazzez Ersoy

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 299

Meryem Uzerli

Oyuncu Meryem Uzerli, Instagram hesabında  çocukluk fotoğrafını paylaştı.  

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 300

Uzerli daha önce ise ablası ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlamıştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 301

Meryem Uzerli ve Canan Uzerli'nin ikiz kardeş gibi benzerliği dikkat çekti. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 302

Mazhar Alanson

Usta sanatçı Mazhar Alanson, henüz 21 yaşındayken Almanya çekilmiş fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 303

Mazhar Alanson

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 304

Gülse Birsel 

"Yaş 17. Beyoğlu Anadolu-Nişantaşı Anadolu liseleri ortak Pygmalion oynuyoruz. Ben Eliza, yanımdaki arkadaşım Tamer Çavuşoğlu da Profesör Higgins. Birinin abisiydi sanırım, fotoğrafçımız özellikle siyah beyaz fotolar çekti ki eski tiyatro fotoğraflarına benzesin. Zira o aralar benim (ki hala, hepimizin) oyunculuk hedefi Yıldız Kenter olmak. Bu oyunun yönetmeni o zaman sanırım 20’li yaşlarda heyecanlı ve fedakar bir oyuncu. Bir sürü de ödül almıştık Hürriyet Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde." 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 305

Büşra Develi

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 306

Büşra Develi

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 307

Dilan Çiçek Deniz

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 308

Dilan Çiçek Deniz 

Çukur dizisinde Sena karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, çocukluk fotoğrafını, "Anneannem ve dedemin evinde, Nevşehir’de çekildi. Televizyona bakıp hayaller kurarken.. Büyüyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Mutlu oluyorum, ağlıyorum... Öğreniyorum. Büyüdükçe mi öğreniyorum, öğrendikçe mi büyüyorum paradoksunda kalsam da ne olursa olsun öğreniyorum. Seneca belirsizlikle ilgili 'Yağmuru bekler gibi bekleyin her şeyi' demiş. Bazı şeyleri kabul etmeye çalışıyorum. İyi ki deneyimliyorum,iyi ki... Ailem, kan bağı olmayan kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim iyi ki var. İyi ki varsınız. Destekleriniz benim için çok önemli. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki beraber büyüyoruz" notuyla yayınladı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 309

Gigi Hadid

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 310

Gigi Hadid

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 311

Penelope Cruz

Hollywood'un İspanyol yıldızı Penelope Cruz, kız kardeşi Monica Cruz'un doğum gününü, birlikte çekilmil çocukluk fotoğraflarını paylaşarak kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 312

44 yaşındaki Penelope Cruz, kendinden iki yaş küçük kardeşine, "Seni seviyorum, doğum günün kutlu olsun kardeşim" notuyla kutlama yaptı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 313

Ünlü modeller Bella ve Gigi Hadid'in erkek kardeşleri Anwar Hadid'in çocukluk yıllarına ait bir kareyle nostalji yaşattı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 314

Solda sağa: Bella Hadid, Anwar Hadid, Olivia Perez, Gigi Hadid

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 315

Kourtney Kardashian ve Kim Kardashian

Kourtney Kardashian, kız kardeşi Kim Kardashian ile çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 316

39 yaşındaki Kourtney, 38 yaşındaki kardeşi Kim’le fotoğrafına, “Daima en iyi arkadaşlar” notunu yazdı. Reality şov yıldızı olan Kardashian Kardeşler, şimdilerde dünyanın en ünlü ve en zengin kardeşleri arasında.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 317

Burak Kut 

"Çocuk yıldız döneminde, bu çocuktan artist olur galiba diye rahmetli babam tarafından çektirilen fotoğraf"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 318

Burak Kut

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 319

Demet Şener

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 320

Demet Şener

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 321

Perran Kutman

"Ilk fotoğraf yaş 22"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 322

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, takipçilerini geçmişe götürerek bebeklik fotoğrafını yayınladı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 323

Meryem Uzerli

35 yaşındaki oyuncu daha önce de nostaljik bir paylaşımda bulunmuştu. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 324

Meryem Uzerli

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 325

Nusret Gökçe

"Gözümü açtığımdan beri çalışıyorum"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 326

Lady Gaga

Dünyaca ünlü bir şarkıcı olan ve en son başrolde yer aldığı A Star Is Born filmiyle oyunculukta da başarısını kanıtlayan Lady Gaga’nın okul dönemi fotoğrafları ortaya çıktı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 327

Lady Gaga’nın okul arkadaşlarının yayınladığı fotoğraflarda, şimdi 32 yaşında olan ünlü sanatçının 13 yaşındaki halleri görülüyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 328

Platin sarısı saçlarıyla tanınan Lady Gaga’nın okul yıllarında koyu renk saçlı hali, şimdiki görünümünden oldukça farklı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 329

Gerçek adı Stefani Joanne Germanotta olan Lady Gaga, okul üniformasıyla, okul arkadaşlarıyla birlikte çekilen fotoğraflarında muzip bir öğrenci profili çiziyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 330

Gizem Karaca

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem iyi ki benim annem olmuş. Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 331

Gizem Karaca

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 332

Alvaro Morata

Chelsea takımı oyuncusuyken Atletico Madrid’e transfer olan Alvaro Morata, yeni transferini çocukluk fotoğrafını paylaşarak kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 333

26 yaşındaki İspanyol futbolcu, çocukluk fotoğrafında Atletico Madrid formasıyla görülüyor. Morata, transferiyle çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 334

Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin müzisyen eşi Carla Bruni, sosyal medyadan eşinin yıllar önce çekilmiş fotoğrafını paylaşarak 64. yaş gününü kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 335

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da da konser veren Bruni, 2008 yılında evlendiği Sarkozy için, “Beni alkolik olmaktan o kurtardı. Hiç alkol kullanmıyor. Buna inanabiliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 336

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 337

Farah Zeynep Abdullah

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 338

Saadet Işıl Aksoy: 'Küçükken sarışındım' desem!?

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 339

Saadet Işıl Aksoy

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 340

CİVAN CANOVA

Ünlü oyuncu Civan Canova, okul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 341

Instagram'da perşembe gününe özel 'tbt' (geçmişe ait fotoğraf paylaşma) yapan Civan Canova, 'TED Ankara Koleji' notuyla bu fotoğrafı yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 342

KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian ve Kourtney Kardashian

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 343
Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 344

Kim Kardashian West ve Kourtney Kardashian

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 345

Winnie Harlow

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 346

Winnie Harlow

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 347

PARIS HILTON

Paris Hilton kardeşi Nicky Hilton ile birlikte çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 348

Paris Hilton ve kardeşi Nicky Hilton

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 349

Azra Akın

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 350

Azra Akın: Son günlerde rastladığım babamın çektiği bir karem

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 351

Kit Harington

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 352

Kit Harington

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 353

BEYONCE

Dünyaca ünlü yıldız şarkıcı Beyonce, Instagram hesabından çocukluk yıllarına ait bira kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Instagram'dan 120 milyon takipçisi olan ünlü yıldız kısa sürede 3.5 milyon beğeni aldı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 354

Bağdat şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayla Çelik, Instagram hesabından okul yıllarına ait nostaljik bir fotoğraf yayınladı. Çelik'in fotoğrafına, "Çoraplardan belli", "Çoraba bakmadan yanağındaki elinden farkettim çünkü hala zaman zaman aynı duruş var", "Hayatta bulamam dedim ama hemen tanıdım demekki insanlar değişmiyor", "Çoraplara ve bakışa bakarak buldum", "Çorap mı onlar ben tayt gibi gördüm buldum, o zaman da tayt varmıydı diye düşündüm" gibi dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 355

Teoman "Büyüyünce Elvis olacağım" notuyla 13 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 356

Teoman

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 357

Çağla Şıkel Instagram hesabından 'Bu Çağla da burada dursun' notuyla çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 358

Çağla Şıkel

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 359

AMİNE GÜLŞE

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 360

Demet Şener: 6 yaşındaki ben

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 361

Demet Şener

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 362

Aslı Enver

İstanbullu Gelin'in yıldızı Aslı Enver, sosyal medyadan 19 yıl öncesine ait bir kareyi "2000... Pilav günü" notuyla yayınladı.

Bu paylaşımla birlikte Pera Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Enver ve meslektaşı Melisa Sözen'in aynı lisede okuduğu ortaya çıktı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 363

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, henüz 9 yaşındayken kız kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 364

Paydaş, fotoğrafın altına "Abi & kardeş... Sene 1976 sanırım" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 365

İLBER ORTAYLI

Ünlü tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 1979 yılında, 32 yaşındayken çekilen bir fotoğrafını Insagram hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 366

Ortaylı’nın, "Gençlik, Ankara, 1979" notunu düştüğü fotoğrafı, binlerce beğeni, yüzlerce de yorum aldı.

Ortaylı’nın takipçileri, ünlü tarihçi için, “karizmatik”, “yakışıklı” gibi beğeni ifadeleri kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 367

MIRANDA KERR

Snapchat'in kurucusu Evan Spiegel ile evlenip ikinci oğlu Hart'ı dünyaya getiren Miranda Kerr çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 368

Miranda Kerr

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 369

ÇAĞATAY ULUSOY

Netflix'in Protector dizisinde başrolde yer alan Çağatay Ulusoy, "23.09.1990" tarihini not düşerek hayranlarına doğum günü mesajı yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 370

Ulusoy mesajında, "İyi dileklerinizle ,güzel sözlerinizle ,bana göndermiş olduğunuz hediyelerle ve benim adıma yapmış olduğunuz yardımlarla ,bana hissettirdiğiniz bu güzel duygular için çok teşekkür eder,hepinizin hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 371

NUSRET GÖKÇE

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 372

TARKAN

Megastar Tarkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Çok erken tanıdım
Çok erken tattım cilvesini kaderin
Zamansız büyüdüm
Şimdi kayıp çocukluk günlerim" notunu yazdı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 373

İREM DERİCİ

"Çünkü ben de küçüktüm..."

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 374

İREM DERİCİ

Derici daha önce yaptığı çocukluk paylaşımını ise, "Dün bu manyak kadın bana “Ben hiç sevmiyorum, paylaşma benle fotoğraf doğum günüm diye” dedi. Peki anne, 39547 yıl önceki fotoğrafımızı paylaşıyorum, ne kadar hoşlaşmasan da yeni dünya böyle. Nüfus kağıdın olmasın lakin instagram şart. Kusura bakma da ben buradan bağırmak durumundayım Jale! Seni öküz gibi seviyorum! Bana kattığın her şey için sana minnettarım. O kadar güzel ve güçlü bi’ kadınsın ki sen... Neyse işte iyi ki sen doğurdun, iyi ki doğdun anam!" mesajıyla yayınlamıştı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 375

GONCA VUSLATERİ

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 376

NUSRET GÖKÇE

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 377

ÇAĞLA ŞIKEL

"En küçük yol arkadaşlarım, dansa aşık yürekler... Pointin üzerinde geçen gençliğim... Tütüyü kafama geçirmişim, ağzımda sakız, nasıl mutlu nasıl güzel yıllar... Sizi çok seviyorum kızlar"

(Fotoğraf: Şıkel sol başta)

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 378

ECE DİZDAR

Son olarak Fi ile Siyah Beyaz Aşk dizilerinde rol alan ve şu sıralar Yutmak isimli oyunla seyirci karşısına çıkan Ece Dizdar, sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kareyi görücüye çıkardı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 379

37 yaşındaki oyuncu paylaşımına şu notu düştü: "Babamın işyerinde sıradan bir gün. Sene 88, liman K.d.z Ereğli, denizaltı da 1. inönü olmalı. Satıhda olduğumuza, babam sivil olduğuna ve ben etek giydiğime göre bu bir haftasonu olmalı."  

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 380

ŞAHAN GÖKBAKAR

22 Ekim'de 38 yaşına giren oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından 20 yıl önceki fotoğrafı paylaştı. Altına, "20 yıl önce, 20 yıl sonra" notunu yazdığı fotoğrafına, "Hiç değişmemişsin" benzeri yorumlar yapıldı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 381

BEYAZIT ÖZTÜRK

O Ses Türkiye jürisi Beyazıt Öztürk, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Öztürk, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü: "Üniversite yılları. Eskişehire selamlar"

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 382

BEGÜM KÜTÜK YAŞAROĞLU

Kurtlar Vadisi, Çalıkuşu, Gönülçelen, Kaderimin Yazdıldığı Gün ve Sevda'nın Bahçesi gibi dizilerde rol alan oyuncu Begüm Kütük Yaşaroğlu, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

Annesi ile okul önünde çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan 38 yaşındaki oyuncu altına "Anneciğimle 1990 falan olmalı" notunu düştü. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 383

NEBAHAT ÇEHRE

74 yaşındaki oyuncu Nebahat Çehre, Instagram hesabından 17 yaşındaki fotoğrafını #TBT (geçmişten fotoğraf paylaşma) etiketiyle yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 384

Usta oyuncunun 57 yıl önce çekilen pozuna beğeni yağdı. Fotoğrafı gören takipçilerden, “Güzelliğinizden hiçbir şey kaybetmemişsiniz” yorumları geldi.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 385

RODA IRMAK KALKAN

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında üçüncü olarak Miss Turkey Supranational seçilen Roda Irmak Kalkan Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 386

Yarışmayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çeken Irmak fotoğrafın altına Her zaman çok ciddi, 2003 (Always so serious, 2003) notu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 387

RYAN REYNOLDS

Son olarak Deadpool 2 filmiyle beyazperde de boy gösteren dünyaca ünlü oyuncu Ryan Reynolds 42. yaşını kutluyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 388

Blake Lively ile evli olan Reynolds sosyal medyadan çocukluk yıllarına ait bir kare yayınladı. Babasıyla birlikte pasta üflerken çekilen karesini paylaşarak nostaljik bir paylaşıma imza attı. Ünlü yıldızın yaklaşık 25 milyon takipçisi bulunuyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 389

ADELE

90'lı yılların ünlü pop grubu Spice Girls (Baharat Kızlar) hayranı olan İngiliz şarkıcı Adele, grubun yıllar sonra tekrar bir araya gelmesini çocukluk fotoğrafıyla kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 390

Şimdilerde dünya çapında hayranları nolan ve İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı olan Adele, duvarlarında Spice Girls posterleri olan odasında çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 391

BÜŞRA DEVELİ

Fi dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan geçtiğimiz sezon ise Mehmed: Bir Cihan Fatihi'nde rol alan Büşra Develi sosyal medyadan çocukluk fotoğrafını görücüye çıkardı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 392

BÜŞRA DEVELİ

Meslektaşı Burak Deniz'le bir süre birliktelik yaşayan 25 yaşındaki Develi geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. 

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 393

Murat Boz

Murat Boz da Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olmak için sosyal medyadan çocukluk karesini yayınlayan ünlü isimler arasına katıldı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 394

38 yaşındaki Boz'dan önce Hadise, Ebru Gündeş, Ezgi Mola gibi isimlerde kampanyaya destek olmuştu.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 395

Hadise

Geçtiğimiz günlerde Türk Eğitim Vakfı'nın öğrencilere burs kampanyasına destek olan Hadise, çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 396

Hadise fotoğrafa, "Gençlerimizin eğitimine destek olabilirsiniz. Canım arkadaşım Ebru Gündeş'e kampanyaya destek olması için meydan okuyorum" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 397

Ezgi Mola

Oyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 398

Ezgi Mola

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 399

Demet Özdemir

Erkenci Kuş'ta başrolde olan Demet Özdemir, geçmiş yıllardan yaptığı bir paylaşıma, "Bir kız vardı. Ufacık, tefecik bir kız" notunu düştü.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 400

26 yaşındaki Özdemir, Star TV ekranlarında yayınlanan Erkenci Kuş'ta Sanem karakterine hayat veriyor.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 401

Tam adı Beyonce Giselle Knowles-Carter olan dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Beyonce, dün 37’inci yaşına girdi. Tüm hayranlarının yanı sıra bir numaralı hayranı olan annesi Tina Knowles Lawson da Beyonce’nin doğum gününü kutladı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 402

Lawson, kızının doğum günü şerefine, henüz dört aylıkken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. “Sana karşı olan heyecanımı ve kapsayıcı sevgimi hiçbir zaman kontrol altına alamadım, ilk göz ağrım. Bazen dünyadaki bunca insan arasından Tanrı tarafından senin annen olarak seçildiğime inanamıyorum” notunu yazdı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 403

MERT FIRAT

Ufak Tefek Cinayetler'de Serhan karakterini canlandıran Mert Fırat'ın Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde okurken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 404

Öğretmeni tarafından paylaşılan fotoğrafta, kep takan Mert Fırat'ın uzun sakalı ve uzun saçlı hali gözlerden kaçmadı.

Ezgi Mola: Mutlu musunuz saçlarım uzadı (Ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri) - 405

DUA LIPA

Şarkıcı Dua Lipa çocukluk yıllarına ait bir kareyi Instagram sayfasına taşıdı.