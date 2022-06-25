Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor

Ancak çocukların annesi yaptığı açıklamada, “Ezra’nın ev çiftliği bizim için bir şifa cenneti oldu. Savunma amaçlı ateşli silahlara sahip olabilirler ve evin çocukların asla girmediği bir bölümünde saklanıyorlar. Çocuklarım, Ezra’nın onlara sağladığı güvenliğe sahip" dedi.