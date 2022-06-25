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Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor

Haberler | 25.06.2022 - 12:08 - Son Güncelleme : 25.06.2022 - 12:14

Yıldız şarkıcı ve oyuncu Ezra Miller'ın bir anne ve üç çocuğunu çiftlik evinde alıkoyduğu iddia edildi.

Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor - 1

Daha önce tacizle suçlanan ve tutuklandıktan sonra serbest kalan Ezra Miller şimdi de üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanıyor.

Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor - 2

Rolling Stone’un haberine göre; evde en az sekiz silah, tüfek ve tabanca da bulunuyor.

Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor - 3

Haberdeki kaynaklar ayrıca, çocukların önünde sık ve ağır uyuşturucu madde kullanıldığını da iddia ediyor.

Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor - 4

Ancak çocukların annesi yaptığı açıklamada, “Ezra’nın ev çiftliği bizim için bir şifa cenneti oldu. Savunma amaçlı ateşli silahlara sahip olabilirler ve evin çocukların asla girmediği bir bölümünde saklanıyorlar. Çocuklarım, Ezra’nın onlara sağladığı güvenliğe sahip" dedi.

Ezra Miller ile ilgili şoke eden iddia: Üç çocuğu anneleriyle birlikte alıkoyuyor - 5

Çocukların babası ise yıldız ismin çocuklarını Hawaii’den uçurduğunu ve iletişiminin kesilerek o zamandan beri onlarla konuşamadığını dile getiriyor.

N-LIFE HABERLERİ

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