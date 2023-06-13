Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda
Son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelen ve bu nedenle gösterim öncesi basın kısıtlaması uygulanan Ezra Miller, başrolde yer aldığı "The Flash"ın prömiyerine katıldı. Bu, Miller'ın yıllar sonra çıktığı ilk kırmızı halı oldu.
Ezra Miller, yıllar sonra ilk kez kırmızı halıya çıktı. 30 yaşındaki Amerikalı yıldız, başrolünde yer aldığı "The Flash" filminin Los Angeles'taki Ovation Hollywood'da yapılan prömiyerine katıldı.
Miller, DC Comics'in büyük bir merakla beklenen ve bir seriye dönüşmesine kesin gözüyle bakılan filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, sinema eleştiri sitesi Rotten Tomatoes'ta şimdiden yüzde 71'lik bir oya sahip.