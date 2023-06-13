Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda

Son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelen ve bu nedenle gösterim öncesi basın kısıtlaması uygulanan Ezra Miller, başrolde yer aldığı "The Flash"ın prömiyerine katıldı. Bu, Miller'ın yıllar sonra çıktığı ilk kırmızı halı oldu.

Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda - 1

Ezra Miller, yıllar sonra ilk kez kırmızı halıya çıktı. 30 yaşındaki Amerikalı yıldız, başrolünde yer aldığı "The Flash" filminin Los Angeles'taki Ovation Hollywood'da yapılan prömiyerine katıldı.

Miller, DC Comics'in büyük bir merakla beklenen ve bir seriye dönüşmesine kesin gözüyle bakılan filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Film, sinema eleştiri sitesi Rotten Tomatoes'ta şimdiden yüzde 71'lik bir oya sahip.

N-LIFE HABERLERİ

Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda - 2

DC evrenindeki ilk başrol filmi "The Flash"ta Barry Allen olarak beyazperdeye çıkmaya hazırlanan Miller'ın, 16 Haziran'da vizyona girecek olan film için sadece bir kez prömiyere çıkacağı duyurulmuştu.

Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda - 3

Bu kararın, oyuncunun son dönemde birden fazla taciz ve saldırı suçlamasıyla gündeme gelmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmüştü. Variety dergisine konuşan bir kaynak, "Ezra kendi hakkında değil, film hakkında konuşulmasını istiyor" demişti.

Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda - 4

Ancak bir başka teoriye göre karar, ünlü yıldızın kabarık suç dosyasıyla ilgili değil. Bir başka kaynak, filmin bugüne kadar herhangi bir önizleme sırasında tam olarak yayınlanmayan bir gizli sonu olduğunu ve bunu korumak için gizli tutulduğunu iddia etmişti.

The Flash'ın 75 milyon dolarla gişe açılışı yapması bekleniyor.

Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda - 5

SUÇ DOSYASI KABARIK

Ezra Miller neden son dönemde tartışılan bir isim haline geldi. Hawaii'de defalarca saldırı suçundan tutuklandı; Almanya'da bir kadını tacizle, İzlanda'da birini boğmakla, Vermont'ta üç küçük çocuk ve annesini "güvenli olmayan bir çevrede" alıkoymakla suçlandı.

Ünlü aktör, Vermont'ta hırsızlıktan ceza aldı, 12 yaşında bir çocukla uygunsuz ilişki kurmakla suçlandı.

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