Ezra Miller yıllar sonra ilk kez "The Flash" için kırmızı halıda

Ancak bir başka teoriye göre karar, ünlü yıldızın kabarık suç dosyasıyla ilgili değil. Bir başka kaynak, filmin bugüne kadar herhangi bir önizleme sırasında tam olarak yayınlanmayan bir gizli sonu olduğunu ve bunu korumak için gizli tutulduğunu iddia etmişti.

The Flash'ın 75 milyon dolarla gişe açılışı yapması bekleniyor.