F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci etabı Monako Grand Prix’ini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Monte-Carlo'da yapılan yarışları birçok ünlü isim takip etti.
LECLERC KAZANDI
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako Grand Prix’sini kazanarak kariyerinin 6. zaferini elde etti. Yarışı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyede tamamlayan Leclerc, McLaren'den Oscar Piastri ve Ferrari'den Carlos Sainz'i geride bıraktı.
Bu yıl, Formula Monaco Grand Prix'ini birçok ünlü isim yakından takip etti. İşte o isimler...