F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi

LECLERC KAZANDI

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako Grand Prix’sini kazanarak kariyerinin 6. zaferini elde etti. Yarışı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyede tamamlayan Leclerc, McLaren'den Oscar Piastri ve Ferrari'den Carlos Sainz'i geride bıraktı.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yıl, Formula Monaco Grand Prix'ini birçok ünlü isim yakından takip etti. İşte o isimler...