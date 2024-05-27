F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın sekizinci etabı Monako Grand Prix’ini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı. Monte-Carlo'da yapılan yarışları birçok ünlü isim takip etti.

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 1

LECLERC KAZANDI

Ferrari pilotu Charles Leclerc, Monako Grand Prix’sini kazanarak kariyerinin 6. zaferini elde etti. Yarışı 2 saat 23 dakika 15.554 saniyede tamamlayan Leclerc, McLaren'den Oscar Piastri ve Ferrari'den Carlos Sainz'i geride bıraktı.

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Bu yıl, Formula Monaco Grand Prix'ini birçok ünlü isim yakından takip etti. İşte o isimler...

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F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 2

Monte-Carlo'da yapılan yarışlara Monaco Prensi Albert ile Monaco Prensesi Charlene de katıldı.

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 3

ABD'li ünlü model Emily Ratajkowski

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 4

ABD'li şarkıcı Joe Jonas

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 5

Usta aktör Michael Douglas

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 6

Model Heidi Klum ve kızı Leni Klum

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 7

Türkiye'den de birçok isim yarışları yerinde izledi.

Burçin Terzioğlu sosyal medya hesabında F1 Monako Grand Prix'inden birçok paylaşım  yaptı.

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 8

Boran Kuzum, Birce Akalay, Hakan Kurtaş ve Burçin Terzioğlu

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 9

Birce Akalay

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 10

Burçin Terzioğlu

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 11

Boran Kuzum, Birce Akalay, Hakan Kurtaş ve Burçin Terzioğlu

F1 Monako Grand Prix'inde ünlüler geçidi - 12

Model Heidi Klum ve kızı Leni Klum

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