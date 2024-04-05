Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Doğanın tadını çıkaran çift, birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı