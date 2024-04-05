Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ile Burak Özçivit sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Doğanın tadını çıkaran çift, birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 1

"Çalıkuşu" dizinde tanışan ve zamanla arkadaşlıkları aşka dönüşen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2017'de nikah masasına oturmuştu.

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023'te Kerem'in doğumuyla ikinci kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşamıştı

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 2

Ünlü çift ormanda çektikleri fotoğrafları paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 3

Evcen oğlu Karan ile karesini paylaştı.

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 4

Birlikte de poz veren çiftin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte Evcen'in paylaşımları...

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 5
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 6
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit'ten doğa pozları - 7
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