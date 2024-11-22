Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile teknede verdiği pozları paylaştı.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 2

Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 3

Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile verdiği pozları art arda paylaştı.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 4

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 5

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 6

Oyuncu son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 7
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 8
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 9
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 10
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 11
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 12
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 13
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 14
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 15
Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı - 16
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