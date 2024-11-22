Fahriye Evcen, oğullarıyla tekne keyfi yaptı
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile teknede verdiği pozları paylaştı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile verdiği pozları art arda paylaştı.
Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.
Oyuncu son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.