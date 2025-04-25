Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile karavanda verdiği pozları paylaştı.

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 2

Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşan Evcen, bu karelere yenilerini ekledi.

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 3

"HAVADA AŞK KOKUSU VAR"

Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile karavanda verdiği pozları "Havada aşk var" notuyla paylaştı.

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 4

Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 5

Son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncunun paylaştığı karelerde Karan'ın kardeşi Kerem'i öptüğü kare büyük ilgi gördü.

Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları - 6

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

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