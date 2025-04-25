Fahriye Evcen ve oğullarından karavan pozları
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile karavanda verdiği pozları paylaştı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Zaman zaman eşi ve çocuklarıyla fotoğraflarını paylaşan Evcen, bu karelere yenilerini ekledi.
Fahriye Evcen, oğulları Kerem ve Karan ile karavanda verdiği pozları "Havada aşk var" notuyla paylaştı.
Burak Özçivit ile 2017 yılından bu yana mutlu bir evliliği olan ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.
Son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncunun paylaştığı karelerde Karan'ın kardeşi Kerem'i öptüğü kare büyük ilgi gördü.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.