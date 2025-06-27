Fahriye Evcen yeni imajını paylaştı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen yeni tarzını sosyal medyada paylaştı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen imajını değiştiren ünlü isimler arasına katıldı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen imajını değiştiren ünlü isimler arasına katıldı.
Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Londra'ya giden 39 yaşındaki Evcen, saçlarını kestirdi. Oyuncu yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, 2023'te de Kerem'i dünyaya getirdi.