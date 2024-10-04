Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, tekne tatilinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 2

Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 3

Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını da paylaşan ünlü oyuncu, tekne pozlarıyla adından söz ettirdi.

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 4

Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 5

2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 6

Oyuncu son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.

İşte oyuncunun tatil pozları...

Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 7
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 8
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 9
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 10
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 11
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 12
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 13
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 14
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 15
Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları - 16
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