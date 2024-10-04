Fahriye Evcen'den çok konuşulan tekne pozları
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen, tekne tatilinden birçok kareyi takipçileriyle paylaştı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Zaman zaman çocuklarıyla keyifli anlarını da paylaşan ünlü oyuncu, tekne pozlarıyla adından söz ettirdi.
Burak Özçivit ile 2017 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncunun paylaşımlarına binlerce beğeni yağdı.
2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu çift, 2023'te de ikinci oğullları Kerem'e kavuşmuştu.
Oyuncu son olarak Ölene Kadar ve Alparslan: Büyük Selçuklu gibi yapımlarda rol aldı.
İşte oyuncunun tatil pozları...