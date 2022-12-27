Fahriye Evcen'den hamilelik pozları

Şu sıralar ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Fahriye Evcen karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 1

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak  için gün sayıyor.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 2

İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 3

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

Erkek çocuk beklediğini duyuran "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda pozlarını paylaştı.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 4

Eşi Özçivit ise karelerin altına "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 5

Öte yandan, ünlü oyuncu çift oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde yaşadığı eğlenceli anları paylaşmıştı. Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaştı.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 6

Evcen, hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.

Fahriye Evcen'den hamilelik pozları - 7

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen, oğlunun yılbaşı tahtına oturduğu anları "Taht sahibi" notuyla paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

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