Fahriye Evcen'den hamilelik pozları

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ın ardından ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu hamilelik pozlarını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
Erkek çocuk beklediğini duyuran "Kavuşmaya az kaldı" notuyla karnı burnunda pozlarını paylaştı.
Eşi Özçivit ise karelerin altına "Bekliyoruz" yorumunda bulundu.
Öte yandan, ünlü oyuncu çift oğulları Karan ile bir alışveriş merkezinde yaşadığı eğlenceli anları paylaşmıştı. Alışveriş merkezinde maske takmayı ihmal etmeyen çift, oğulları Karan'ın yılbaşı dekorasyonlarının tadını çıkardığı anları paylaştı.
Evcen, hep beraber çekildikleri polaroid kareleri sosyal medya hesabında hayranlarıyla paylaştı.
İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Evcen, oğlunun yılbaşı tahtına oturduğu anları "Taht sahibi" notuyla paylaştı.