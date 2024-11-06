Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde verdiği pozlar tepki çekti.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, Fransa tatilindeki pozlarıyla adından söz ettirdi.
Burak Özçivit ile 2017 ile dünyaevine giren ve Karan ile Kerem adında iki çocuk sahibi olan Evcen, eşiyle Fransa'nın Strazburg kentinden paylaşım yaptı.
Evcen'in takipçileri, oyuncunun üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığına dair sorular sordu.
Ünlü oyuncunun bazı takipçileri ise Evcen'in stiline tam not verdi.
İşte Evcen'in Strazburg paylaşımları...