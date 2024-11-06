Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Fahriye Evcen'in Fransa tatilinde verdiği pozlar tepki çekti.

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 1

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 2

Yaz boyu eşi ve çocuklarıyla deniz, kum, güneşin tadını çıkaran Evcen, Fransa tatilindeki pozlarıyla adından söz ettirdi.

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 3

Burak Özçivit ile 2017 ile dünyaevine giren ve Karan ile Kerem adında iki çocuk sahibi olan Evcen, eşiyle Fransa'nın Strazburg kentinden paylaşım yaptı.

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 4

Evcen'in takipçileri, oyuncunun üzerindeki kürkün gerçek olup olmadığına dair sorular sordu.

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 5

Ünlü oyuncunun bazı takipçileri ise Evcen'in stiline tam not verdi.

İşte Evcen'in Strazburg paylaşımları...

Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 6
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 7
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 8
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 9
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 10
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 11
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 12
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 13
Fahriye Evcen'in Strazburg pozları gündem oldu - 14
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