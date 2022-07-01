Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller yeni saldırı suçlarıyla gündemde

Haberler - ntv.com.tr | 01.07.2022 - 10:08 - Son Güncelleme : 01.07.2022 - 10:22
DC evreninde Flash karakterini canlandıran ünlü oyuncu Ezra Miller, yeni suçlamalarla gündemde. Taciz iddialarının yanı sıra üç çocuğuyla birlikte bir kadını güvenli olmayan bir ortamda tutmakla suçlanan Miller, bu sefer bir kadını boğmakla suçlanıyor.
İzlanda’nın başkenti Reykjavik’te 2020 yılında gerçekleşen saldırı anının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Variety’e konuşan kadın, kavga etmekle ilgili şaka yaptıklarını ve bir anda Miller’un üstüne atlayıp kendisini boğmaya çalıştığını belirtti.
Oyuncunun videoda “Kavga mı etmek istiyorsun? İstediğin bu mu?” dediği duyuluyor. Bar çalışanlarının müdahalesiyle sakinleştirilen oyuncunun İzlanda’daki mekanlarda sık sık vakit geçirdiği biliniyor.
29 yaşındaki oyuncu hakkında konuşan İzlandalı bir bar çalışanı “Ezra ile ilgili hep bir şeyler vardı” ifadesini kullandı.
Bu hadisenin ardından oyuncu hakkında bir başka suçlama daha gündeme geldi. Berlin’de bir kadının evine gelen Miller, evi terk etmeyi reddetti ve kadın polisi aramak zorunda kaldı.
Nadia adındaki kadınla iki senedir arkadaşlık yapan ve çoğunlukla mesaj yoluyla iletişim kuran oyuncu, bir gece arkadaşını Berlin’deki dairesinde ziyaret etti. Sigara içmek isteyen Miller’ı uyaran kadın, oyuncunun sert tepkisiyle karşılaştığını belirtti. Kadın, sonunda polisi arayacağını söyleyerek oyuncuyu evini terk etmeye ikna ettiğini belirtti.