Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller yine tutuklandı

Haberler - ntv.com.tr | 20.04.2022 - 10:27
The Flash filminin ve Fantastik Canavarlar serisinin yıldızı Ezra Miller, bir kadına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Hawaii’de tutuklandı. Evinden gitmesini isteyen kadının kafasına sandalye fırlattığı öne sürülen 29 yaşındaki aktör, polis kaydına göre ikinci dereceden saldırıyla suçlandı.
Polis, Miller’ın Pāhoa bölgesinde bir rezidansta bir grupla birlikteyken, kendisinden gitmesini isteyen 26 yaşındaki kadına öfkelenerek sandalye fırlattığını, kimliği açıklanmayan kadının alnında yara izlerinin oluştuğunu rapor etti.
Polis, gece geç saatlerde kendilerine ulaşan şikayete yanıt vermek için sabah 01.10 civarında çağırıldı. Miller, trafikteki çevirme sırasında bulunduktan sonra tutuklandı. Olaydan sadece 20 dakika sonra tutuklandığı ve gece yarısı salındığı öğrenilen Miller’ın karıştığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Polis raporuna göre, yaralı kadın da tedaviyi reddetti.
Bu, Miller’ın ilk tutuklanma vakası değil. Ünlü aktör, üç hafta önce yine Hawaii’de bir karaoke barda olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Miller, karaoke yapan kişilere müstehcen bir şekilde bağırmak, mikrofonu bir kadından kapmak ve ardından dart oynayan bir adama saldırmakla suçlanmıştı. Oyuncu, 500 dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.
Miller, iki yıl önce de İzlanda’nın Reykjavik kentindeki bir barda bir kadını boğazlayıp yere fırlatırken görüntülenmişti.
Warner Bros. ve DC yöneticileri, saldırgan tavırlarıyla dikkat çeken Miller’ın geçen ay tutuklanmasının ardından, kariyerini tartışmak için bir toplantı düzenledi ve Miller’ın gelecek projelerine ara vermeyi kararlaştırdı.
Çıkışını Afterschool (2008) filmi ile yapan Miller, Kevin Hakkında Konuşmalıyız (2011) filminde başrol oynamasının yanı sıra Saksı Olmanın Faydaları (2012) uyarlama filminde de başrolü paylaştı. 2015'te The Stanford Prison Experiment isimli korku filminde başrolü oynayan Miller, komedi filmi olan Aşk Kazası'nda rol aldı.
DC kurgusal evreninde Barry Allen/ Flash karakterini canlandırmasıyla büyük bir ün yakalayan Miller, Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde de yer aldı. Ünlü aktör ayrıca ‘Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?’ filminde Credence Barebone'u canlandırdı.