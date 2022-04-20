Fantastik Canavarlar yıldızı Ezra Miller yine tutuklandı

Bu, Miller’ın ilk tutuklanma vakası değil. Ünlü aktör, üç hafta önce yine Hawaii’de bir karaoke barda olay çıkardığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Miller, karaoke yapan kişilere müstehcen bir şekilde bağırmak, mikrofonu bir kadından kapmak ve ardından dart oynayan bir adama saldırmakla suçlanmıştı. Oyuncu, 500 dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Miller, iki yıl önce de İzlanda’nın Reykjavik kentindeki bir barda bir kadını boğazlayıp yere fırlatırken görüntülenmişti.