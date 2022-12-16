Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah sosyal hesabından bir takipçisine hastalıklarından dert yandı.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 1

Adı son dönemde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile anılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını cevaplandırdı.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 2

Sağlık sorunlarını dile getiren Abdullah, birbiri ardına birçok rahatsızlığını sıraladı.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 3

"BU HAFTA DOKTORA GİTMEM GEREKİYOR"

33 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin “Kronik bir hastalığın var mı?” sorusuna "Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor” cevabını verdi.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 4

Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile dikkat çekici bir paylaşım yaptı.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 5

Abdullah ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu yazdı.

Evirgen'in Reyhan Karaca'nın "Sevdik Sevdalandık" şarkısına gönderme yaparak paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada birliktelik iddialarına neden oldu.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 6

HAKKINDA 2 YIL HAPİS İSTEMİ

Abdullah, Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret etmekle suçlanmıştı.

Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı - 7

Oyuncu, Uzman Çavuş Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yaptığı için hapise cezasıyla karşı karşıya. Abdullah hakkında, Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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