Farah Zeynep Abdullah sağlık sorunlarını paylaştı

Adı son dönemde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile anılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını cevaplandırdı.
Sağlık sorunlarını dile getiren Abdullah, birbiri ardına birçok rahatsızlığını sıraladı.
33 yaşındaki oyuncu, bir takipçisinin “Kronik bir hastalığın var mı?” sorusuna "Boyun fıtığım var. Troidim çalışmıyor, Haşimato hastasıyım. Beynimde lezyon var. Bir de dizim çok kötü. Bu hafta doktora gitmem gerekiyor” cevabını verdi.
Daha önce adlı Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi isimlerle adı anılan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, Farah Zeynep Abdullah ile dikkat çekici bir paylaşım yaptı.
Abdullah ile çekildiği kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Evirgen, "Çok eski bir hikaye bu, kimin umrunda" notunu yazdı.
Evirgen'in Reyhan Karaca'nın "Sevdik Sevdalandık" şarkısına gönderme yaparak paylaştığı fotoğraf, sosyal medyada birliktelik iddialarına neden oldu.
Abdullah, Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'a hakaret etmekle suçlanmıştı.
Oyuncu, Uzman Çavuş Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'ya destek olmak için paylaşım yaptığı için hapise cezasıyla karşı karşıya. Abdullah hakkında, Musa Orhan'a 'sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ettiği gerekçesiyle 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.