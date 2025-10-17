Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin

Evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Ünlü ismin menajeri Mert Siliv'den yeni açıklama geldi.

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 1

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek,önceki gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 2

"Hadi Hadi" şarkısıyla tanınan ünlü isme ilk müdahale olay yerinde yapılırken; 59 yaşındaki Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 3

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tedavisi yoğun bakımda devam eden ve hala uyutulan Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv'den yazılı açıklama geldi.

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 4

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır.
Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle
sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 5

Öte yandan Fatih Ürek'in doktoru da ünlü sanatçının kalp ve ritim açısından hayati bir tehlikesinin olmadığını ancak kendisine 20 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı için beynin oksijensiz kalıp kalmadığı konusunda tereddütleri olduğunu açıkladı.

Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama: Dualarınızı eksik etmeyin - 6

ŞARKILARI VE SAHNE ŞOVLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR

1966 tarihinde Erzurum'da dünyaya gelen Fatih Ürek, çocukluk yıllarını Bursa'da geçirdi. Genç yaşta sanatçı olmaya karar veren Ürek, Bursa'da sahne aldıktan sonra İstanbul'a taşındı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"da Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" şarkısını yorumladı ve büyük ses getirdi. İki yıl sonra da bir albüm daha çıkardı.

Sahne şovları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Ürek, uzun yıllar sonra 2008'de Sus adlı albümünü çıkardı. "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer eden Fatih Ürek, çeşitli televizyon programlarında da sunuculuk yaptı.

DAHA FAZLA GÖSTER