Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz sene hayatını kaybeden usta oyuncu Genco Erkal'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli - 1

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, 31 Temmuz 2024'te aramızdan ayrıldı.

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Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli - 2

Kan kanserine yenik düşen 86 yaşındaki Genco Erkal, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli - 3

Genco Erkal ile defalarca aynı sahneyi paylaşan Fazıl Say, usta ismi 1'inci ölüm yıl dönümünde unutmadı.

Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli - 4

"ÖZLEMLE, SAYGIYLA VE SEVGİYLE"

Genco Erkal'ın Nazım Oratoryosu'ndan videosunu paylaşan Say, "Özlemle, saygıyla, sevgiyle… 1 yıl oldu veda edeli" ifadelerini kullandı.

Fazıl Say, Genco Erkal'ı unutmadı: 1 yıl oldu veda edeli - 5

GENCO ERKAL KİMDİR?

28 Mart 1938'de İstanbul'da dünyaya gelen Genco Erkal, 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu ve Türkiye'de politik tiyatronun gelişiminde öncü rol üstlenen Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu.

1965 yılında Nikolay Gogol'un Bir Delinin Hatıra Defteri adlı öyküsünü tiyatroya uyarlayıp Türkiye'de Batılı anlamda metne dayalı sahnelenen ilk tek kişilik oyun olarak sahneledi. Yıllar boyunca üç farklı yorumla sahnelediği bu eser, onunla özdeşleşti. Erkal, tek kişilik oyunların ustası olarak tanındı.

Sanatçı, Aziz Nesin'den Haldun Taner'e, Nâzım Hikmet'ten Behiç Ak'a ve Yaşar Kemal'e birçok sanatçının eserlerini tiyatroya uyarladı. Senfonik konserlerde birçok yapıtı anlatıcı olarak seslendirdi. Sinemada 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile "en iyi erkek oyuncu" dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal' aldı.

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