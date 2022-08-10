FBI Donald Trump'ın evine baskın yaptığında kızı Ivanka Trump neredeydi?

Donald Trump’ın Florida’daki evi, önceki gün ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldı. Eski ABD Başkanı Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin FBI ajanları tarafından arandığını duyururken, "Florida, Palm Beach'teki evim Mar-A-Lago, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi" sözlerini kullandı. Peki, bu sırada Trump’ın ailesi ne yapıyordu?