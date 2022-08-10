FBI Donald Trump'ın evine baskın yaptığında kızı Ivanka Trump neredeydi?

Haberler | 10.08.2022 - 10:28 - Son Güncelleme : 10.08.2022 - 10:39
Donald Trump’ın Florida’daki evi, önceki gün ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından basıldı. Eski ABD Başkanı Trump, Florida’da bulunan Mar-A-Lago malikanesinin FBI ajanları tarafından arandığını duyururken, "Florida, Palm Beach'teki evim Mar-A-Lago, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD başkanının başına böyle bir şey gelmedi" sözlerini kullandı. Peki, bu sırada Trump’ın ailesi ne yapıyordu?
Donald Trump’ın ilk eşi Ivana Trump’tan olan ve aynı zamanda eski Beyaz Saray danışmanı kızı Ivanka Trump, baskından kısa süre sonra eşi Jared Kushner ile Minnesota’da yemek yiyip objektife gülümserken görüntülendi.
TMZ’nin yayınladığı fotoğraflarda Ivanka Trump ve eşi, FBI’ın Donald Trump’ın evini aramasından 2,5 saat sonra bir restoranda görülüyor.
Çiftin oturduğu restoranın çalışanları, ikilinin pozitif ruh hali içinde olduğunu söyleyerek, korumalarının, çift mekandan ayrılmadan önce etrafı kontrol ettiğini anlattı.
Geçtiğimiz aylarda eski ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray dönemindeki özel belge, mektup ve bazı hediyeleri Mar-A-Lago'daki konutuna götürdüğü iddia edilmiş ve soruşturma açılabileceği ifade edilmişti.
Trump'ın bazı belgeleri götürdükten sonra çöpe attığı ve bazılarını da imha ettiği öne sürülmüş ancak eski ABD Başkanı bu iddiaları doğrulamamıştı.
FBI ajanlarının mülkünde bulunan bir kasayı kırdığını iddia eden Trump, "İlgili devlet kurumlarıyla yapılan çalışma ve iş birliğinden sonra evime yapılan bu habersiz baskın gerekli veya uygun değildir" dedi.