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Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa

Haberler | 03.08.2022 - 08:26

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'nın (27), OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e attığı mesajlar ifşa edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa - 1

Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nun Instagram hesabından OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesaj atması ile gündem oldu.

Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa - 2

Bağdaçiçek, 27 yaşındaki futbolcunun kendisine DM'den gönderdiği mesajların ekran görüntüsünü yayınlandı.


Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa - 3

Yayınlanan mesajlarda Bruma'nın Bağdaçiçek'le tanışmak istediği ve "Merhaba" dediği görülüyor.


Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa - 4

Bağdaçiçek'in fotoğraflarını da beğenen ünlü futbolcunun mesajlarını ifşa eden Bağdaçiçek'e bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.


Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa - 5

Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."

N-LIFE HABERLERİ

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