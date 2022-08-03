Fenerbahçeli futbolcu Bruma'nın OnlyFans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'e mesajlarına ifşa

Bruma, Fenerbahçe'ye transferi sonrası şunları söylemişti: "Ben burada vaatler vermek istemiyorum. Çalışmalarımı en iyi şekilde sürdürüp takımıma yardımcı olmak istiyorum. Hedeflerimize ulaşmak istiyorum. Taraftarlarımız zaten benim oyun stilimi biliyorlar. Yavaş yavaş performansıma ulaşacağımı düşünüyorum. Sakinim. Elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum."