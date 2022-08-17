Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı!

"EVE ALKOLLÜ ŞEKİLDE GELİYORDU"

Eski nişanlı ayrıca, "Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.