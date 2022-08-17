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Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı!

Haberler | 17.08.2022 - 09:51

Fenerbahçe'nin golcüsü Mergim Berisha'nın eski nişanlısı Vesa Vllasaliu, yıldız oyuncu hakkında Twitter hesabından ses getiren paylaşımlarda bulundu. "Eve alkollü geliyordu" diyen Vllasaliu, "Düğünümüze iki ay kala beni evden attı" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 1

'de performansıyla som dönemde eleştirilerin odağında olan Alman futbolcu Mergim Berisha (24) hakkında dikkat çekici iddialar gündemde. 

Eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu tarafından Twitter'da paylaşılan iddialar büyük ses getirdi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 2

"DÜĞÜNÜMÜZE 2 AY KALA BENİ EVDEN ATTI"

Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 3

Vllasaliu "İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 4

Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısının kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız" diye yazdı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 5

"EVE ALKOLLÜ ŞEKİLDE GELİYORDU"

Eski nişanlı ayrıca, "Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 6
Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 7
Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı! - 8

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