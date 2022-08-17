Fenerbahçe'nin golcüsü Berisha'nın eski nişanlısından itiraflar: Alkol kullanıyordu, beni evden attı!

Haberler | 17.08.2022 - 09:51
Fenerbahçe'de performansıyla som dönemde eleştirilerin odağında olan Alman futbolcu Mergim Berisha (24) hakkında dikkat çekici iddialar gündemde.
Eski kız arkadaşı Vesa Vllasaliu tarafından Twitter'da paylaşılan iddialar büyük ses getirdi.
Vllasaliu mesajında, "3 yıl ilişki, yaklaşık 2 yıl nişanlılık süreci, 1.5 yıl beraber yaşadık ve düğünümüze 2 ay kala beni evden attı, çünkü gerçekler ona ağır geldi" diye yazdı.
Vllasaliu "İlişkimiz bitikten 3 hafta sonra insanlar onu yeni biriyle gördü ve şimdi de açık açık sosyal medyada sergiledi. Lütfen beni rahat bırakın!" açıklamasını yaptı.
Bu mesajın üzerine bir Twitter kullanıcısının kendisine sorduğu, "Yüzleşmediği gerçekler nelerdir? Neden söylemeye cesaret edemiyorsun?" sorusuna yanıt veren Vllasaliu, "Bir kadını gece 4'e kadar evde yalnız bırakamamalısınız" diye yazdı.
Eski nişanlı ayrıca, "Maçtan bir gece önce arkadaşları ile gece geç saatlere kadar eğlenip eve alkollü şekilde geliyordu. Sonra o bana bir şeyler anlattı ve ben de ona hakaret ettim. Alkol ile bol şanslar!" yanıtını verdi.