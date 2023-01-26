Fenerbahçe'nin yıldızı, Hollandalı sevgilisiyle evlilik kararı aldı

ALİ KOÇ'TAN "AFERİN FERDİ" ÇIKIŞI

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Ferdi Kadıoğlu ve 5 futbolcu ile imza töreni gerçekleşirken sıra dışı bir olaya şahit olunmuştu.



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde tanıyamadığı bir genç kıza "Sen kimsin?" diye sormuştu ve karşılığında ise Sera Virj tarafından, "Ferdi" cevabı verilmişti.