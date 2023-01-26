Fenerbahçe'nin yıldızı, Hollandalı sevgilisiyle evlilik kararı aldı

Fenerbahçe'de verilen tüm görevlerin altından başarıyla kalkan Ferdi Kadıoğlu özel hayatındaki başarısıyla da dikkat çekiyor.
Avrupa'nın birçok kulübün radarında olan 23 yaşındaki oyuncu, yakaladığı çıkışta sevgilisi Sera Vrij ile yaşadığı seviyeli birlikteliğin önemi vurgulanıyor.
Fanatik'in haberine göre; Milli futbolcu, sevgilisi Sera Vrij ile bu yıl hayatını birleştirmeyi planlıyor.
Ferdi Kadıoğlu, mutlu birliktelik yaşadığı Hollandalı sevgilisi Sera Vrij ile 2023 yılında evlenmeye karar verdi.
Güzelliğiyle dikkat çeken Vrij, Kadıoğlu'nun bir an olsun yanından ayrılmıyor. Fenerbahçe'nin maçlarının tribünden takip ediyor.
Genç yıldızın son dönemde dikkat çeken performansında sevgilisinden büyük bir payı olduğu düşünülüyor.
Hollandalı olan Sera Vrij, ülkesinde güzellik ve kişisel bakım üzerine faaliyet gösteren bir güzellik merkezinin sahibi.
Ayrıca Sera Vrij, eğitim hayatına da Hogeschool TIO Amsterdam Üniversitesi’nde devam ediyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun aşkı Sera'nın babası ise Hollanda'da ünlü bir dövüş sporcusu olarak biliniyor.
Sera'nın babası Dick Vrij, Hollanda basını tarafından insan ile makinenin birleşimiyle ortaya çıkan robot kahraman Cyborg lakabı ile tanıtılıyor.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl Ferdi Kadıoğlu ve 5 futbolcu ile imza töreni gerçekleşirken sıra dışı bir olaya şahit olunmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, imza töreninde tanıyamadığı bir genç kıza "Sen kimsin?" diye sormuştu ve karşılığında ise Sera Virj tarafından, "Ferdi" cevabı verilmişti.
Ali Koç, Sera'nın bu cevabına ise "Girlfriend?" diye sormuş ve evet cevabı ile karşılaşmıştı.
Bunun üzerine Ali Koç, Ferdi Kadıoğluna bakarak, "Aferin Ferdi" diye tepki vermişti.
O anlarda tüm salonun kahkaha atması dikkat çekmişti.