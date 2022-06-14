Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf Paris'te evlendi

Haberler - ntv.com.tr | 14.06.2022 - 11:48
Çektiği makyaj videolarıyla tanınan fenomen Duygu Özaslan uzun zamandır beraber olduğu basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Fransa'nın başkenti Paris’te evlendi.
31 yaşındaki Özaslan mutlu haberi sosyal medya hesabından, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? devamı yarın" notuyla duyurdu.
Sevgilisiyle Paris'te objektif karşısına geçen Özaslan'ın paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
Özaslan nikah günü, beyaz saten sade ve mini bir elbise, altına mavi stiletto ayakkabı tercih ederken, Mutaf da bu mutlu gününde Prada'dan siyah smokin takım tercih etti.
İşte Özaslan ve Mutaf çiftinin nikah gününden yansıyan diğer kareler...