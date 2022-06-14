Fenomen Duygu Özaslan ile Can Maxim Mutaf Paris'te evlendi

BEYAZ MİNİ ELBİSE GİYDİ

Özaslan nikah günü, beyaz saten sade ve mini bir elbise, altına mavi stiletto ayakkabı tercih ederken, Mutaf da bu mutlu gününde Prada'dan siyah smokin takım tercih etti.

İşte Özaslan ve Mutaf çiftinin nikah gününden yansıyan diğer kareler...