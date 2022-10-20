Fenomen köpek ‘Onbaşı Oliveira’

Kızının yaşadığı Meksika’da iki hafta kalarak sağlıklı alışkanlıklar ve daha fazla egzersiz içeren bir hayat tarzının nasıl olması gerektiğini öğrendi. Bu deneyim anne-kızı birbirine daha da yakınlaştırdı.

Joan MacDonald, “Michelle’in beni önemsediğini ve sevdiğini biliyordum ama bu deneyimle birlikte onun sevgisinin bir başka yönünü gördüm” diye konuştu.