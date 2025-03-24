Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti

Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - 1

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu evleniyor.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - 2

25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.

Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - 3

Ferdi, o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaştı.

Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - 4

Çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti - 5

Sera Vrij  yüzüğünü paylaşmayı ihmal etmedi.

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