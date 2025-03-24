Ferdi Kadıoğlu sevgilisine evlenme teklifi etti
Ünlü futbolcu Ferdi Kadıoğlu, sevgilisi Sera Vrij ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu evleniyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen Ferdi Kadıoğlu evleniyor.
25 yaşındaki futbolcu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sera Vrij'e evlilik teklifi etti.
Ferdi, o anları "Sen ve ben, sonsuza kadar ve daima" notuyla paylaştı.
Çiftin romantik kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Sera Vrij yüzüğünü paylaşmayı ihmal etmedi.