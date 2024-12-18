Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi

Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur dün ameliyat oldu. Şarkıcının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi - 1

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur dün ameliyat oldu.

Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi - 2

Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ise sosyal medya hesabında babasının ameliyat olmasıyla ilgili konuştu.

Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi - 3

"HERHANGİ BİR CEVAP ALAMAMIŞTIR"

Tuğçe Tayfur, ''Ben 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizin gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır.

O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' açıklamasında bulundu.

Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi - 4

SOYADI KRİZİ

Öte yandan, Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasındaki soyadı krizi devam ediyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulundu. Tuğçe Tayfur, babasının 50 milyon dolar istediğini öne sürdü.

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Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi - 5

Tuğçe Tayfur'un geçtiğimiz ay aldatıldığını ima etmesinin ardından Tayfur'un eşi Muhammet Aydın "Paylaşabileceğim bir atasözü, manidar bir çift cümlem yok" ifadelerini kullanmıştı.

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