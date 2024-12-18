Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi
Marmaris'teki evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcı Ferdi Tayfur dün ameliyat oldu. Şarkıcının küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur dün ameliyat oldu.
Ferdi Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, "Sayın Ferdi Tayfur'uın ameliyatı başarılı bir şekilde geçmiştir. Sağlık durumu şu an için iyi olup, kontrol altında tutulmaya devam edilecektir. Daha sonra sizleri bilgilendireceğiz" dedi.