Ferdi Tayfur ameliyat oldu: Kızı Tuğçe'den açıklama geldi

"HERHANGİ BİR CEVAP ALAMAMIŞTIR"

Tuğçe Tayfur, ''Ben 6-7 aydır Ferdi Bey adına verilmiş kararları sizin gibi avukatı aracılığıyla sosyal medyadan öğreniyorum. Buna şu an rahatsızlığı da dahil. Necla Hanım ne kadar bir şeyleri kenara bırakıp öğrenmeye çalışsa da herhangi bir cevap alamamıştır.

O yüzden siz ne biliyorsanız biz de onu biliyoruz. Allah nerede sağlık bekleyen, şifa bekleyen birileri varsa yardımcısı olsun'' açıklamasında bulundu.