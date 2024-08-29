Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur arasında soyadı krizi: "Soyismimi bana leylekler vermedi"
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur ise "Sen ve senin yanındakilerin istedikleri olmayacak ve ben çocuklarımın rızkını size yedirmeyeceğim" diyerek sert bir yanıt verdi.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile geçtiğimiz haziran ayında ikinci bebeklerini kucaklarına almıştı.
Kızının düğüne gitmeyen usta sanatçı Ferdi Tayfur ile kızı arasındaki sular durulmuyor.