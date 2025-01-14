Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Tatlıses, yakın arkadaşını unutmadı. Ünlü türkücü, Ferdi Tayfur'u Emmioğlu şarkısıyla andı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.