Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı

"ARABESK MÜZİK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan ve gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, yakın dostuna "Ben rahmetli ile görüntülü bir görüşme yaptım bir hafta önce… Mekanı cennet olsun. Şunu söyleyebilirim; arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Gerçekten bir prensti. Oradaki hayatı da en rahat şekilde geçsin inşallah. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda, sanatçıya minder atılırdı. Sonra öğrendik ki o minderle tezahüratmış. Minder atılmayan sanatçı sanatçı değilmiş. Fuarın prensiydi. Fuar ondan soruluyordu. Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var. Prens sana uğurlar olsun" sözleriyle veda etmişti.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı