Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Tatlıses, yakın arkadaşını unutmadı. Ünlü türkücü, Ferdi Tayfur'u Emmioğlu şarkısıyla andı.

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan ve 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur'a son veda: Arabesk müzik prensini kaybetti

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 2

"ARABESK MÜZİK PRENSİNİ KAYBETTİ"

Ferdi Tayfur'un cenaze törenine katılan ve gözyaşlarına boğulan İbrahim Tatlıses, yakın dostuna "Ben rahmetli ile görüntülü bir görüşme yaptım bir hafta önce… Mekanı cennet olsun. Şunu söyleyebilirim; arabesk müzik prensini kaybetti. O bir prensti. Gerçekten bir prensti. Oradaki hayatı da en rahat şekilde geçsin inşallah. Herkes bir gün ölümü tadacak. Fuarda, sanatçıya minder atılırdı. Sonra öğrendik ki o minderle tezahüratmış. Minder atılmayan sanatçı sanatçı değilmiş. Fuarın prensiydi. Fuar ondan soruluyordu. Ferdi Tayfur hayranları ölümüne var. Prens sana uğurlar olsun" sözleriyle veda etmişti.

Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 3

Yakın dostunu kaybeden İbrahim Tatlıses, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 4

"SENİ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Arabasında Ferdi Tayfur'un Emmioğlu şarkısını dinleyen ve eşlik eden Tatlıses, o anları takipçileriyle paylaştı.

Ferdi Tayfur'u unutmayan ünlü isim, paylaşımına "Seni hiç unutmayacağız. Unutturmayacağız. Arabeskin prensi" notunu düştü.

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 5

"BU HABERLER KESİNLİKLE ASILSIZDIR"

Öte yandan vefatının ardından servetiyle gündemden düşmeyen Ferdi Tayfur'un yıllık 35 milyon telif aldığı iddia edildi. Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül de iddialara yanıt verdi.

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 6

Ergül, sanatçının MESAM veri tabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu ve telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını aktararak, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi.

Ferdi Tayfur'u böyle andı: İbrahim Tatlıses'ten Emmioğlu paylaşımı - 7

Ergül, sözlerine "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" diye devam etti.

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