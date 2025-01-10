Ferdi Tayfur'un avukatı son noktayı koydu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası, kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı sorunlar ve serveti yeniden gündeme geldi. Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıklamıştı. Tamgüç, usta sanatçının vasiyetinin gelecek haftalarda açıklanacağını ve Tuğçe Tayfur'un mirastan payını alacağını söyledi.
Tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.