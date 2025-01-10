Ferdi Tayfur'un avukatı son noktayı koydu: Tuğçe Tayfur mirastan payını alacak

"KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ"

Tamgüç, ntv.com.tr'ye yaptığı açıklamada Tayfur'un kızını mirastan men etmeye hazırlandığını söylemişti. "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söyledi, ‘Hastalığım geçsin, sonra yapalım’ dedi." açıklamasını yapan Tamgüç, şöyle konuştu:

"Şarkılarını okumaması için bir dava da açmıştık. Attığı mesajlar var ‘Ne kadar iğrenç bir babasın’ gibi. Bana yollamıştı Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti. Evlatlıktan reddetme konusundaki açıklamalarını sonraya bırakacağım.”

Avukatının verdiği bilgiyi göre, sanatçı kızının bazı mesajlarını vefatından sonra açıklamasını istedi. Tamgüç, "Ferdi Abi. ‘Sana vasiyetimdir, bana bir şey olursa bunu açıkla. Ölürsem mezarıma da gelmesinler’ demişti.

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