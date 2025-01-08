Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, sanatçının vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı. Aydın'ın eşi Tuğçe Tayfur, sanatçının cenazesinde kalabalıktaki bir kişiyle tartışmıştı.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.