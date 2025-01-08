Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu

Necla Nazır "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.