Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, sanatçının vefatının ardından ilk kez açıklama yaptı. Aydın'ın eşi Tuğçe Tayfur, sanatçının cenazesinde kalabalıktaki bir kişiyle tartışmıştı.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 1

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 2

CENAZEDE TARTIŞMA

Cenazede, Tayfur’un tabutu başında kavga çıktı. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı.

O kişinin tartışma sırasında "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu. Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 3

"GÜZEL BİR ADAMMIŞ"

Törendeki tartışma sonrası sessizliğini koruyan Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın, TV100'e konuştu.

Aydın, "Çok üzgünüm. Nasıl bir şeyin içerisindeyiz bilmiyorum. Ben eşime üzülüyorum. Tuğçe Hanım 6 gündür iğnelerle ayakta duruyor, hamile. Güzel bir adammış, güzel bir gecede öldü. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 4

KIZININ NİKAHINA KATILMADI

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı.

Ferdi Tayfur daha sonra avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI

Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil oldu.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 5

Necla Nazır "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın ilk kez konuştu - 6

KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ

Öte yandan, Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vefatının ardından başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi.

Sanatçının vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalara son vereceğini belirten Tamgüç, "Ferdi abi Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına” dedi, sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.

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