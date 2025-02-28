Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç

Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Tayfur'un vefatının ardından ünlü sanatçısının ailesinde sular durulmuyor. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur, babasının mirasına tedbir konulduğunu açıkladı.

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı .Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 2

VASİYETİ AÇIKLANDI 

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 3

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü.

Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine de iki isim Feri Tayfur'un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 4

MAHKEME KARARINI DUYURDU

Mahkemeye giden davada karar açıklandı ve Tuğçe Tayfur sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Tuğçe Tayfur açıkladığı kararla ilgili "Mahkeme kararı ile babamın tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulmuştur. Yani hiç kimse babamın şarkılarını satamaz, üzerinden ticari gelir elde edemez. Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Yine hatırlatıyorum; Allah var gam yok" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 5

SOYADI KRİZİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Usta şarkıcı, kızının "Tayfur" soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur da "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabında babası Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur'dan olan kızı Tuğba Dınız'ı hedef aldı.

"YEMEMİŞ İÇMEMİŞ..."

Tayfur, Tuğba Dınız'ın 'Tuğçe Tayfur Store' markasında "Tayfur" soyadının kullanılmaması için avukata vekalet sunduğunu ifade etti:

"Her şeyi çok hızlı yapmama sebep oluyorsunuz. Zeliha hanımın büyük kızı Tuğba hanım, Tuğçe Tayfur Store markasındaki soyadımı kullanmamamı isteyerek o malum bildiğiniz ama eminim ki tanımasakta olurdu dediğiniz avukata vekaletini sunmuş. Ama yememiş içmemiş, babamın vefatından 3 gün sonra vermiş vekaleti. Anladım acınız yok anladım konu sadece duygusal ama siz bir eğitmensiniz, çocuk eğitiyorsunuz. Ben acı çekmiyorum ama belki karşı taraf üzülüyordur deyip empati kurmanızı beklerdim."

Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç - 6

"İNSANLARIN KALBİNDE BEN HEP BABAMLA VAR OLACAĞIM"

Tuğçe Tayfur "Babamın Şarkıları" adlı albümle ilgil ise "Bu albümü istediğiniz yerden kaldırmak için mücadele edin. İnsanların kalbinde ben hep babamla var olacağım. Kulaklarda hep 'HUZURUM KALMADI' babamın ve benim düetimizle can bulucak. Şimdi ben sizin ve yiyenler yüzünden ayağa kalktım. Acımı beni sevenlerle buluşarak hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek dindireceğim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Tayfur'un vefatının 40'ıncı gününde sevenleri ve ailesi tarafından İstanbul'da iki farklı yerde, Adana ve Marmaris'te anıldı. Tuğçe Tayfur, mevlit sonrası açıklama yaparken; sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı. Annesi Necla Nazır ise "Bizim için bitti" diyerek son noktayı koydu.

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