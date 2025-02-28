Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te aramızdan ayrıldı. Tayfur'un vefatının ardından ünlü sanatçısının ailesinde sular durulmuyor. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Tuğçe Tayfur, babasının mirasına tedbir konulduğunu açıkladı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı .Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.