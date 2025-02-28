Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı | Tuğçe Tayfur duyurdu: Bu daha başlangıç

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Babasının vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, adeta ateş püskürmüştü.

Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında "Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine de iki isim Feri Tayfur'un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep etmişti.