Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm

Arabesk müziğin ustalarından Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının oğlu Taha, babasının vefatından günler sonra 17 yaşına bastı. Tayfur'un en küçük oğlu Ferdi Taha Tayfur, sosyal medyadan duygusal bir paylaşım yaptı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 1

2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 2

TAHA TAYFUR 17 OLDU

Usta sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasını kaybettikten günler sonra 17 yaşına bastı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 3

Ferdi Taha Tayfur, babasız kutladığı ilk doğum gününde duygularını dile getirdi.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 4

Babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, "Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün" dedi.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 5

"YANIMDA OLAMADIĞIN İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Usta sanatçının en küçük oğlu Taha Tayfur, sözlerine "Bu doğum günümde yanımda olamadığın için çok üzgünüm ama bu 17 yılımı seninle beraber dolu dolu yaşadığım için de bir o kadar huzurluyum. Beni şu zamana kadar hep büyük adam olmam için yetiştirdin, ismine yakışır bir evlat ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çok uğraştın" diye devam etti.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 6

"NURLAR İÇİNDE UYU"

"Bu çabalarını boşa çıkartmayacağıma ve senin bayrağını en ön safta en güzel şekilde dalgalandıracağıma söz veriyorum" diyen Tayfur, "Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 7

"İYİ Kİ BENİM BABAMSIN"

Öte yandan Ferdi Tayfur'un Habibe Ümyani Demir'le birlikteğinden dünyaya gelen Taha Tayfur, birkaç ay önce de sosyal medya hesabından babasının doğum gününü kutlamıştı.

Babasına sarılarak poz veren Taha Tayfur, fotoğrafa "İyi ki doğdun, iyi ki benim babamsın" notunu düşmüştü.

Ferdi Tayfur'un oğlu Taha günler sonra paylaştı: Sensiz ilk doğum günüm - 8

4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK

Sanatçının 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve  Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. 

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.

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