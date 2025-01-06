Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında kavga çıkmıştı. O kişinin, Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı sosyal medya hesabında "O kişi ben değilim" diyerek tartışmayla ilgili açıklamada bulundu.
Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur'a son veda: Arabesk müzik prensini kaybetti
Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.