Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesinde, sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile kalabalıktaki bir kişi arasında kavga çıkmıştı. O kişinin, Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı olduğu iddia edilmişti. Gözalıcı sosyal medya hesabında "O kişi ben değilim" diyerek tartışmayla ilgili açıklamada bulundu.

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 1

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.

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Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 2

O KİŞİNİN, TAYFUR'UN YEĞENİ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Cenazede, Tayfur’un tabutu başında kavga çıktı. Sanatçının kızı Tuğçe Tayfur ile Tayfur'un yeğeni olduğu iddia edilen kişi arasında tartışma yaşandı.

O kişinin tartışma sırasında "O buraya gelmeyecek" diye bağırdığı duyuldu.

Kavgada küfürleşmelere varan anlar yaşandı.

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 3

"TARTIŞAN KİŞİ BEN DEĞİLDİM"

Şirin Gözalıcı hakkında yapılan haberlere sosyal medya hesabından yanıt verdi:

"Öncelikle belirtmek isterim ki bu acılı durumda bu açıklamaya maruz bırakıldığım için çok üzgünüm. Cenazede TARTIŞAN kişi ben değildim, yoldaydım. Önce maske altından karşı tarafı kışkırtıp küfürler yağdırıp, sonra hızını alamayıp kendini küfürleriyle ele veren de kendisidir."

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 4

"O DEFTERİ KAPATTIN"

Ferdi Tayfur'un yeğeni dün bir hayran sayfasının yayınladığı mesajı paylaştı.

O mesajda, "Necla Nazır, sen artık Ferdi Tayfur hayranlarına hiçbir şey diyemezsin. O sayfa artık kapandı. Sen Ferdi Baba yaşarken çekip sosyal medyaya sunduğun video ile o defteri kapattın" ifadeleri yer alıyor.

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 5

CENAZEDEKİ GERGİNLİK HAKKINDA KONUŞTU

Cenazede yaşanan gerginlikle ilgili TV100 Magazin'e konuşan Ferdi Tayfur'un eski eşi Necla Nazır, "Ben Ferdi Tayfur sevenlerine şunu söylemek istiyorum. Orada birisi, 'Hastaneye niye gelmediniz' diye bağırdı. Niye gelmediğimiz çok açık olarak göründü zaten. Ben artık içi çürümüş insanlarla nasıl uğraşayım? Cenazede bunu yaptılar, biz hastaneye nasıl gidelim? Hastanede de olay çıkartacaklardı" dedi.

"İnsanlar yaşadığımız şeyin iç yüzünü bilmiyor" diyen Nazır, "Ezbere konuşuluyor. Ne yayınlarsa ona karşı cevap oluyor. Biz sürekli suskun kaldık. Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ama benim çocuğum sanki böyla baba-kız birbirine düşmanmış gibi hale getirdiler. Öyle bir şey yok. Yani o onun babası." diye konuştu.

Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 6

SON İSTEĞİ NEYDİ?

Öte yandan "Çeşme", "Hatıran yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Tayfur'un hastanede yanında olan yakın arkadaşı Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un son isteğini açıkladı.

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Ferdi Tayfur'un tabutu başında kavga | Sanatçının yeğeni: Tartışan kişi ben değildim - 7

Kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atan, bütün kasetleri yok satan ve 34 film çeken Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. 

Ferdi Tayfur, 1977'de film setinde tanıştığı Necla Nazır ile aşk yaşamaya başladı. Tayfur ile Nazır'ın 1988'de Tuğçe adını verdikleri kızları doğdu. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı ve daha sonra ayrıldı.

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