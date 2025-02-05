Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Mal varlığının bir kısmını bağışladı
Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Yeğeni Şirin Gözalıcı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Biz ailesi olarak babamızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.