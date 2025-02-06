Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu
Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" sözleriyle sosyal medyadan ateş püsküren Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu.
"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.
VASİYETİ AÇIKLANDI
12 Şubat'ta vefatının üzerinden 40 gün geçmiş olacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.