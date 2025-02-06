Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu

Arabeskin usta isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Tayfur'un vasiyeti açıklandı. Açıklanan vasiyette Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması dikkat çekti. "Ben bu işin peşini bırakmayacağım" sözleriyle sosyal medyadan ateş püsküren Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 1

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı.

VASİYETİ AÇIKLANDI

12 Şubat'ta vefatının üzerinden 40 gün geçmiş olacak olan Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı. Usta sanatçının hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini paylaştı.

N-LIFE HABERLERİ

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 2

"BABAMIZLA SONSUZ GURUR DUYUYORUZ"

Şirin Gözalıcı'nın yaptığı paylaşıma göre Ferdi Tayfur'un vasiyeti şöyle:

"Ailemizin çınarı canımız babamız hazırlamış olduğu vasiyeti bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleri ile kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ine, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermişti. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Açıklamada Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'un olmaması ise dikkat çekti.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 3

TUĞÇE TAYFUR ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Vasiyet açıklaması üzerine Tuğçe Tayfur sessizliğini bozdu. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile fotoğrafını paylaşan Tayfur, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ömrüm yettiğince ben senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Sen hiç canını sıkma. Babama böbreğini verdiğinde, yanında babamın eline doğan amca oğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz, eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, o bütün malvarlığını kurumlara bırakırdı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; KALABALIK GÖZÜKENLER, AZINLIK GÖZÜKENLERE KARŞI HAKLI DEĞİLDİR. BU TAMAMEN ÇIKAR İLİŞKİSİDİR. Vefatından 4 gün sonra, daha bizim gözümüzdeki yaş kurumadan, koşa koşa gidip veraset ilamı talep etmelerini beklemiyoduk.

Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Yazıklar olsun hepinize. Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazlarını, ne var ne yok Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3. kişi akrabalarının üstüne geçirmişler de babam tarafından kurumlara yapılan bağışların reklamını yapıyorlar utanmadan. Ben daha fazla bir şey demeyeceğim ama bu işin peşini de bırakmayacağım! Sizi Türk adaletine teslim ediyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl. Şimdi Babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur, çok yeğen olmak istiyorsan prim yapmadan kendi içinde yeğen ol. Unutma ki seninle başladığımız kavgada babamı dahil edip ona videolar çektirdin, kışkırttın da kışkırttın. He biz de senin kurduğun tuzağa düştük evet! Ben senin yaptıklarına susuyorum diye unuttuğumu zannetme sakın. Bırakın BABAM dayınız olarak kalsın! Babamın eserleri TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE yakışır GÖZALICILAR'A değil!"

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 4

KAYYUM TALEP ETTİ

Sabah'ın haberine göre, yaşanan bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, mal varlığına kayyum talebinde bulundu.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 5

 VASİYETİ MARMARİS'TE AÇILDI

Türk arabesk müziğinin usta seslerinden olan Ferdi Tayfur'un 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda yazdırdığı vasiyeti, dün Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. Vasiyetin açıklanacağı Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Tayfur'un resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, kızları Funda Bayburt ve Tuğba Turanbayburt, oğlu Emirhan Turanbayburt, oğlu Timur Turanbayburt ve bir çocuğunun annesi Ümyanı Demir ve Tayfur'un birlikte yaşadığı yeğenleri Şirin Gözalıcı ve Nilüfer Gözalıcı ile anneleri katıldı.

Tayfur'un sinema oyuncusu Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un yerine ise duruşmaya avukatı katıldı.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 6

Tayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.

Sanatçının diğer mal varlıklarının ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve resmi nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt'a miras olarak bırakıldığı belirtildi. Sanatçının Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını bıraktığı, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını ise Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı okundu.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 7

"BİRLİKTE ALINMIŞ BİR KARARDI, SAYGI VE ONUR DUYUYORUZ"

Ferdi Tayfur'un nikahlı eşi Zeliha Tayfur Bayburt, Ferdi Tayfur ile en son ölmeden önce görüştüklerini belirtip, "Ferdi ile hep konuşuyorduk. Mirasının bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka ve LÖSEV'e bağışladı. Biz de bundan çok mutluyuz çünkü birlikte alınmış bir karardı, saygı duyuyoruz, onur duyuyoruz onunla" dedi.

"VASİYETNAMENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTIK"

Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'un avukatı Edanur Türker Yıldız, "Tuğçe Tayfur, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılamadı. Bazı durumlar var, buna ilişkin detaylı açıklamayı daha sonra yaparız. Zaten vasiyetnamenin iptali için de dava açtık. Mahfuz listenin ihlal edilen kısımları için ayrıca dava açacağız" dedi. Tayfur'un vasiyetine itiraz ettiklerini vurgulayan Avukat Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'e bağışlanan mal varlıkları hariç tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ettiklerini de kaydetti.

Vasiyete yapılan itiraz nedeniyle 29 Nisan'da tekrar duruşma yapılmasına karar verildi.

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 8

HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan,  Ferdi Tayfur'un eski hayat arkadaşı Necla Nazır'dan üzen haber geldi. Sabah'ın haberine göre, 68 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Hastanede görüntülenen Nazır'ın, böbrek yetmezliğinden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tartışma sonrası Necla Nazır, kızı Tuğçe Tayfur ve damadı uzun süre gündemdeydi

Ferdi Tayfur’un vasiyeti açıklandı: Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum talebinde bulundu - 9

4 BİRLİKTELİK 5 ÇOCUK

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un 4 farklı birlikteliklerden 5 çocuğu bulunuyor. Ferdi Tayfur’un Konya’da tanıştığı Fatma adlı bir kadınla birlikteliğinden dünyaya gelen ilk çocuğu Timur Turanbayburt. 1965 doğumlu olan Timur Turanbayburt, babasının Ferdi Tayfur olduğunu 13 yaşında öğrendi. 2020 yılının başında Ferdi Tayfur böbrek yetmezliği yaşadı ve  Timur Turanbayburt ise babasına bir böbreğini bağışladı. 

TEK RESMİ EVLİLİK YAPTI

Sanatçı, Ferdi Tayfur, 1974 yılında Zeliha Turanbayburt ile evlendi. Zeliha Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un gençlik yıllarında hayatına girdi ve sanatçının ilk ve tek resmi nikanlı eşi oldu. Çiftin, Tuğba Dınız ve Funda Doğrul adında iki kızı doğdu. Ferdi Tayfur, “Kalan ömrümü onunla geçirmek istiyorum” diyerek 2010 yılında Zeliha Turanbayburt ile tekrardan bir araya geldi.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, 1988’de dünyaya geldi. Ünlü çift, 33 yıl birliktelik yaşadı, daha sonra ayrıldı.

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