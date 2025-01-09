Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı sorunlar ve serveti gündem oldu. Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, baba kızın arasına girdiği iddialarına yanıt verdi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 1

Tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.

Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

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Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 2

Son zamanlarında eski hayat arkadaşı Necla Nazır ve kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla öne çıkan Ferdi Tayfur’un servetiyle ilgili iddialar sosyal medyada gündem oldu.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 3

Ferdi Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı ise baba kızın arasına girdiği iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 4

"KİMSE BABA KIZ ARASINA GİREMEZ"

Sabah'a konuşan Şirin Gözalıcı, "İlk ve son kez konuşuyorum. Dayımın vefatından sonra yaşananlarla ilgili hedef gösteriliyorum. Bana ve aileme ağır hakaretler ediliyor. Tuğçe ile dayımın arasına ben girmişim gibi gösteriliyor. Kimse baba ile kızı arasına giremez" dedi.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 5

"DAYIM KENDİ İSTEĞİYLE TUĞÇE'YE DAVA AÇTI"

"Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim" diyen Şirin Gözalıcı, "Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım..."

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 6

Şirin Gözalıcı, sözlerini "Kimse kendi PR'ı için benim adımı kullanmasın. Ben gönüllü olarak dayımın hep yanındaydım. Yıllardır dayım yeğenleriyle birlikte Marmaris'te yaşıyordu. Şimdi de dayımın yasını tutuyorum. İnsanlara üzüldüm, ne kadar acı... Demek ki dayı veya amca gibi hisleri ve bağları hiç yaşamamışlar" diye noktaladı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 7

FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞE TAYFUR ARASINDA NELER OLDU?

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve kızının nikahına katılmamıştı. Ünlü sanatçı, kızının "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kızına "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

50 MİLYON TL İSTEDİ İDDİASI

Tuğçe Tayfur, babasının bu kararının ardından "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 8

Tuğçe Tayfur'un annesi Necla Nazır da tartışmaya dahil olmuştu.

Necla Nazır, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem.  Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar" ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok! - 9

KIZINI MİRASTAN MEN EDECEKTİ

Öte yandan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, sanatçının vefatının ardından başlayan tartışmalara sert tepki gösterdi.

Sanatçının vasiyeti ve mirasıyla ilgili tartışmalara son vereceğini belirten Tamgüç, "Ferdi abi Necla Nazır’a Emirgan’da 5 milyon dolarlık yalı verdi. Milyonlarca lira verdi ona ve kızına” dedi, sanatçının kızını mirasından men etmeyi planladığını açıkladı.

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