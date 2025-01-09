Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok!

"DAYIM KENDİ İSTEĞİYLE TUĞÇE'YE DAVA AÇTI"

"Ben Tuğçe ile hiçbir zaman polemiğe girmedim" diyen Şirin Gözalıcı, "Sosyal medyadan bana defalarca suçlayıcı ifadede bulunmasına rağmen cevap vermedim. Dayım, Tuğçe'nin sansasyonel özel hayatından dolayı Tayfur soyadını ticari olarak kullanmasını istemiyordu. Hatta şarkılarını ne yaşarken ne de öldükten sonra söylemesini de yasakladı. Dayım Tuğçe'ye soyadını kullanmasın diye dava açtı diye ben suçlanıyorum. Sanki ben dava açtırmışım gibi bir algı yaratılıyor. Asla böyle bir şey yok. Dayım kendi isteğiyle açtı davayı. Dayımın zaten yasal mirasçısı da değilim. Dayımın parası pulunda gözüm yok. Maddi olarak zaten varlıklı bir insanım..."