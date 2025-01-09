Ferdi Tayfur'un yeğeni Şirin Gözalıcı sessizliğini bozdu: Dayımın mirasında gözüm yok!
Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası Necla Nazır ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur'la yaşadığı sorunlar ve serveti gündem oldu. Tayfur'un yeğeni ve menajeri Şirin Gözalıcı, baba kızın arasına girdiği iddialarına yanıt verdi.
Tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitiren usta sanatçı Ferdi Tayfur, 4 Ocak Cumartesi günü yolculuğuna uğurlandı.
Ferdi Tayfur için ilk tören Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nde yapıldı. Daha sonra Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde cenaze namazı kılındı.